Хванаха сириец за каналджийство на трима мароканци

Районната прокуратура в Бургас разследва 19-годишен сириец с хуманитарен статут у нас за трафик на мигранти след гонка с полицията, завършила с катастрофа край подлеза между комплексите „Зорница“ и „Изгрев“ в Бургас. От държавното обвинение признаха, че по случая се наблюдават сходни белези с трагедията от 2022 година, когато двама бургаски полицаи загинаха при преследване на автобус с мигранти, съобщи БГНЕС. Предстои на сириеца да му бъде внесено искане за постоянен арест, като той е задържан за срок до 72 часа.

По думите на административният ръководител на Районна прокуратура – Бургас прокурор Мария Маркова, 19-годишният сирийски гражданин е бил нает през социалните мрежи за превозването на мигранти, като е знаел, че ще транспортира лица от марокански произход, срещу което е следвало да получи възнаграждение. Двама от мароканците са се превозвали в багажника, а един на задната седалка.

Според обвинението младежът не притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство. При опит за полицейска проверка сириецът не се подчинил на подадения сигнал и ускорил движението си, след което катастрофирал.

„Той е бил неориентиран относно картата на града, спирал е многократно, провеждал е разговори на неразбираем за пътуващите език, вероятно с хора, които са го направлявали и са му изпращали координати за движение“, допълни прокурорът.

Ако обвиняемият бъде призна за виновен, законът предвижда наказание от 2 до 10 години затвор и глоба до 10 000 евро.