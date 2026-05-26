5 храни, които диетолозите винаги държат в хладилника си за лесни и здравословни ястия

Тези любими храни в хладилника правят здравословния избор много по-лесен.

След дълъг ден дори хората, които разбират отлично от хранене, понякога се взират в хладилника и се чудят какво да приготвят за вечеря.

Точно тук няколко добре подбрани основни храни могат да направят огромна разлика.

Когато хладилникът е зареден с продукти, които са:

лесни за използване,

бързи за комбиниране,

засищащи,

здравословните ястия стават много по-лесни за приготвяне.

За да разберат кои храни заслужават постоянно място в хладилника, авторите разговарят с регистрирани диетолози, които споделят кои достъпни продукти използват най-често за лесни ястия и закуски.

1. Цедено кисело мляко

Цеденото кисело мляко е сред най-предпочитаните продукти, защото прави почти всяко хранене по-засищащо с минимални усилия.

Според диетолога Катрин Брукинг:

„Нискомасленото кисело мляко е истинска протеинова бомба, осигуряваща около 15–20 грама протеин на порция.“

То съдържа също:

пробиотици за здрав чревен микробиом,

калций за костите.

Изследвания показват, че ферментиралите млечни продукти могат да подпомагат:

сърдечното здраве,

метаболизма,

имунната система.

Диетологът Ребека Лав използва кисело мляко както в сладки, така и в солени ястия.

Тя го използва:

като основа за сосове,

вместо олио или заквасена сметана,

за бързо добавяне на протеин към ястията.

Любим неин вариант е парфе с кисело мляко, плодове и малко мед.

2. Хумус

Хумусът е друга храна, която диетолозите препоръчват винаги да присъства в списъка за пазаруване.

Приготвен от нахут и тахан, той осигурява:

растителен протеин,

фибри,

полезни мазнини.

Тази комбинация помага за:

стабилизиране на кръвната захар,

контролиране на глада.

Катрин Брукинг използва хумуса като основа за бърз обяд или вечеря.

Комбинацията с:

пълнозърнеста питка,

нахут,

маслини,

зехтин,

домати

създава пълноценно средиземноморско хранене.

Средиземноморската диета е свързана с ползи за:

сърдечносъдовото здраве,

възпаленията,

метаболизма,

чревния микробиом.

Ребека Лав използва хумус като дип за:

чушки,

моркови,

краставици,

или вместо майонеза в сандвичи и тортили.

3. Готови за консумация зеленчуци

Повече зеленчуци в менюто звучи лесно — докато не се наложи:

миене,

белене,

рязане,

готвене.

Точно затова готовите за употреба зеленчуци са толкова полезни.

Диетологът Шери Гоу редовно купува:

настъргани моркови,

предварително нарязан чесън,

измити зелени салати.

Според специалистите пресните зеленчуци като:

моркови,

карфиол,

броколи

са богати на:

фибри,

витамини C и K,

фолиева киселина,

антиоксиданти.

Идеи за употреба:

настъргани моркови в супи и салати,

зелени листни зеленчуци в паста, омлети и смутита,

сурови зеленчуци за топене в хумус.

Ако предварително подготвените зеленчуци са твърде скъпи, може сами да ги измиете и нарежете за седмицата.

4. Котидж сирене

Котидж сиренето е популярно заради високото съдържание на протеин.

То съдържа казеин — белтък, който се усвоява бавно и засища за по-дълго.

Освен това е добър източник на калций.

Ребека Лав използва котидж сирене:

в купички с плодове,

върху солени филийки,

в различни рецепти.

Любимата ѝ идея е да прави хрупкави протеинови „чипсове“:

разстила тънък слой върху хартия за печене,

добавя пармезан и подправки,

пече около 20 минути на 200°C.

Получава се хрупкава, вкусна и богата на протеин закуска с малко въглехидрати.

Котидж сиренето може да се добавя и към:

дипове,

бъркани яйца,

палачинки,

сосове за паста.

Важно:

То често съдържа повече сол, така че хората с високо кръвно трябва да внимават.

5. Орехи

Много хора държат орехите в шкафа, но диетолозите препоръчват да се съхраняват в хладилник.

Причината:

Полезните ненаситени мазнини в тях могат да гранясат при стайна температура.

Орехите са богати на:

омега-3 мазнини,

фибри,

минерали,

полифеноли.

Изследванията ги свързват с ползи за:

сърцето,

мозъка.

Орехите могат да се добавят към:

кисело мляко,

овесени ядки,

салати,

паста,

плодове и сирена.



Дръжте лесни източници на протеин под ръка

Подходящи варианти:

консервиран боб,

риба тон,

сьомга,

яйца,

кисело мляко,

сирене,

тофу,

печено пиле,

ядкови масла.

Изграждайте храненията около това, което вече имате

Една кутия хумус, гръцко кисело мляко или измити зеленчуци могат да станат основа за:

салати,

тортили,

купички със зърнени храни,

дипове,

бързи закуски.

Комбинирайте протеин, фибри и полезни мазнини

Тази комбинация прави храненето:

по-засищащо,

по-балансирано,

по-хранително.

Дръжте най-лесните храни на видно място

Подредете хладилника така, че полезните продукти да са най-достъпни:

измити плодове отпред,

замразени зеленчуци на нивото на очите,

консерви и пълнозърнести храни на удобно място.

Не са нужни сложни рецепти или часове подготовка, за да се храните здравословно.

Дори диетолозите разчитат на лесни и практични продукти в хладилника си.

Четете още: Хранително вещество усилва клетъчната енергия