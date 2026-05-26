Над 80% са запълнени 32 от големите язовири в страната

Над 80% са запълнени 32 от общо 52-та комплексни и значими язовира в страната, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Към 26 май наличните завирени обеми в големите язовири са 5314,6 млн. куб. м, което представлява 81,31% от общия им капацитет.

Със 100% запълване са язовирите „Камчия“ и „Александър Стамболийски“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Сопот“, „Домлян“, „Пчелина“, „Копринка“, „Въча“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Пчелина“, „Александър Стамболийски“ и „Панчарево“.

Ведомството препоръчва на дружествата, които стопанисват язовирите, при необходимост да осигуряват свободни обеми чрез контролирано изпускане на водни маси.

От министерството предупреждават още, че на 28 май заради очакваните валежи са възможни повишения на речните нива, макар количествата да се очаква да останат под праговете за внимание.

През уикенда интензивни валежи в области като Велико Търново, Габрово и Ловеч доведоха до преливане на реки и язовири.

