Хранително вещество усилва клетъчната енергия

Често митохондриите се наричат „електроцентралите“ на клетката, защото произвеждат енергията, необходима на организма, за да функционира.

Тези миниатюрни структури непрекъснато променят активността си според енергийните нужди на клетките.

Учените отдавна знаят, че хранителните вещества влияят върху този процес, но досега не беше ясно точно как клетките усещат и реагират на наличните хранителни вещества.

Сега изследователи от University of Cologne разкриват нов механизъм, чрез който аминокиселината левцин подобрява работата на митохондриите.

Техните открития показват, че левцинът помага за запазването на важни протеини, участващи в производството на енергия, което позволява на клетките да генерират енергия по-ефективно.

Изследването е ръководено от проф. д-р Торстен Хопе от Института по генетика и CECAD Cluster of Excellence on Aging Research и е публикувано в списанието Nature Cell Biology под заглавието:

Как левцинът подпомага „електроцентралите“ на клетката

Левцинът е незаменима аминокиселина, което означава, че организмът не може да я произвежда сам и тя трябва да се набавя чрез храната.

Той се съдържа основно в богати на протеин храни като:

месо,

млечни продукти,

боб,

леща.

Досега левцинът беше известен най-вече с ролята си в изграждането на белтъци, но новото изследване разкрива и друга важна функция.

Екипът установява, че левцинът предотвратява разграждането на определени протеини, разположени по външната повърхност на митохондриите.

Тези протеини помагат за транспортирането на важни метаболитни молекули в митохондриите, за да може производството на енергия да продължи ефективно.

Като защитава тези протеини от разрушаване, левцинът позволява на митохондриите да работят на по-високо ниво и помага на клетките да отговорят на повишени енергийни нужди.

Като цяло изследването предоставя нови доказателства, че хранителните вещества правят много повече от това просто да „зареждат“ организма с енергия.

Те активно влияят върху начина, по който клетките:

произвеждат,

регулират,

управляват енергията на молекулярно ниво.

Чрез разкриването на начина, по който левцинът контролира активността на митохондриите, учените смятат, че работата им може един ден да помогне за разработването на нови терапии за:

метаболитни нарушения,

рак,

други заболявания, свързани с нарушено производство на енергия.

Четете още: 4 комбинации от сокове, които доказано намаляват възпалението и подпомагат храносмилането по естествен начин