Обвиниха агресор, заплашил с нож продавачи и полицаи

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 68-годишен мъж, който подгонил с нож в ръката продавачи в столични магазини и притекъл се на помощ полицай.

Според доказателствата на обвинението, сутринта към 9.10 часа на 22 май в ритейл парк в София, обвиняемият М.А. се заканил да заколи продавач в магазина и му креснал: „Ще те убия, бе! Ще те заколя!“. М.А. извадил нож и посегнал към мъжа, който побегнал ужасен. Нападателят се втурнал след него, размахвайки ножа.

По време на суматохата М.А. приклещил и втори продавач в магазина, като му изкрещял: „Ще ви заколя! Ще ви изкормя“. След което замахнал с ножа към корема на мъжа.

На мястото пристигнали полицейски служители от Шесто РУ-СДВР. Ножарят не се подчинил на устно разпореждане да спре със заканите си, след коет побегнал. Полицаите го приклещили, но М.А. заплашил и тях с ножа. При задържането му М.А. изкрещял в лицето на полицейски инспектор „Махай се от мен, имам нож, ще те наръгам“, като замахнал с ножа към него. Полицаите все пак успели да му сложат белезниците и го отвели в районното.

По случая се води досъдебно производство за три престъпления по чл. 144, ал.3, т.1, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК и за престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

М.А. е осъждан и е бил задържан за срок до 72 часа. Дежурен прокурор е внесъл в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил на М.А. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.