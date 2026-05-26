РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Huawei обяви разработването на 1.4nm чипове Kirin, за да атакува лидерството на TSMC

Huawei обяви разработването на 1.4nm чипове Kirin, за да атакува лидерството на TSMC

Kитайската технологична компания Huawei обяви, че разработва нова технология за производство на модерни чипове, с която иска да намали изоставането си от лидера Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Huawei разработва 1.4nm чипове Kirin, за да атакува лидерството на TSMC

Компанията планира до 2031 г. да започне производство на 1.4-нанометрови чипове чрез собствената си архитектура LogicFolding. За сравнение, TSMC очаква да достигне това ниво още през 2028 година.

Huawei твърди, че новият подход може да позволи създаването на мощни AI чипове без най-модерните машини на ASML, които в момента се смятат за задължителни в индустрията.

Huawei и ZTE спечелили нови 5G договори във Виетнам

Новите чипове Kirin, които ще бъдат представени тази есен, ще са първите с технологията LogicFolding. Според Huawei тя подобрява производителността чрез повече транзистори и по-бърз трансфер на данни.

Компанията използва собствен принцип, наречен „Tau Scaling Law“, който трябва да бъде алтернатива на известния „Закон на Мур“. Вместо само да намалява размера на транзисторите, Huawei се фокусира и върху ускоряване на комуникацията между тях.

Huawei разширява присъствието си във Виетнам чрез партньорство с банка SHB

Huawei е в центъра на усилията на Китай да развие собствена чип индустрия, след като САЩ ограничиха достъпа на китайските компании до най-модерните технологии и AI чипове на Nvidia.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.