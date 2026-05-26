ЕБВР ще прилага програмата InvestEU и във финансовия сектор на Румъния

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) официално стартира своя инструмент за споделяне на риска от портфолиото InvestEU в Румъния, отбелязвайки важна стъпка напред в мобилизирането на устойчиви частни и публични инвестиции в цялата страна.

Чрез своите гаранции InvestEU, ЕБВР очаква да мобилизира ново зелено финансиране от банките на стойност над 270 милиона евро за румънски физически и юридически лица, осигурявайки така необходимите икономии на енергия и намаляване на въглеродните емисии.

Гаранциите ще бъдат достъпни за широк кръг кредитополучатели –

от частни лица до големи корпорации – и ще отключат финансиране за проекти, фокусирани върху енергийно ефективни сгради и устойчив транспорт. За румънските домакинства и юридически лица това се изразява в подобрени условия за финансиране, намалени изисквания за обезпечение и повече възможности за инвестиране в устойчив растеж.

Наред с гаранциите, ЕБВР ще предостави на румънските банки и крайните кредитополучатели и цялостна техническа помощ, финансирана чрез Консултативния център InvestEU.

Интернет банка LIBRA е първата банка в страната, присъединила се към програмата,

като се очаква в близко бъдеще към нея да се присъединят още местни финансови институции.

InvestEU е водеща инициатива на Европейския съюз, насочена към подкрепа на стратегически инвестиции в устойчива инфраструктура, научни изследвания, иновации и дигитализация, малки и средни предприятия и социални инвестиции и умения. Тя предоставя гаранционен механизъм за отключване на финансиране, което иначе може да не е налично, като се фокусира върху проекти, които насърчават дългосрочния растеж и устойчивост.

ЕБВР е един от водещите партньори по изпълнението на програмата InvestEU и използва инструменти за споделяне на риска в портфолиото за финансови посредници в икономиките на ЕС, където инвестира. Като работи с местни финансови институции и участници на пазара, ЕБВР гарантира, че подкрепата по InvestEU се предоставя ефективно и е съобразена с местните нужди и възможности. Гаранциите и консултантската подкрепа на ЕБВР по InvestEU в Румъния се финансират от Механизма за възстановяване и устойчивост на страната, който румънското правителство е внесло в отдела за държави членки на програмата InvestEU за Румъния.

Румъния се присъединява към България, Хърватия и други пазари на ЕС в разгръщането на програмата,

а начало бележи началото на нова фаза, насочена към преодоляване на недостига на устойчиви инвестиции и ускоряване на зеления преход.

В изказването си на събитието за стартиране в Букурещ, представители на ЕБВР подчертаха значението на силните партньорства с румънските банки, бизнеса и правителството за реализиране на пълния потенциал на тази програма.

ЕБВР е дългогодишен партньор на Румъния в подкрепа на развитието на частния сектор и устойчивия растеж.

Банката е основен институционален инвеститор в Румъния с над 12.4 милиарда евро, инвестирани в 589 проекта до момента.