Столичната община пуска допълнителен градски транспорт за концерта на Iron Maiden

Столичната община организира допълнителен градски транспорт за концерта на Iron Maiden тази вечер, като въвежда и временна организация на движението около Национален стадион „Васил Левски“.

От общината съобщиха, че заради очаквания засилен пътникопоток ще бъдат намалени интервалите на движение на ключови линии на градския транспорт в часовете след концерта – от 22:00 ч. на 26 май до 00:30 ч. на 27 май.

Допълнително ще се движат трамвайни линии №10, №12, №13, №15 и №18, както и автобусни линии №М3, №72, №76, №204, №213, №280 и №604.

Столичният автотранспорт ще осигури и седем резервни съчленени автобуса, които при нужда ще бъдат включвани по линии №М3, №94, №204 и №280. Нощните линии N1 и N2 също ще се обслужват със съчленени автобуси.

От „Метрополитен“ ще поддържат метровлакове в „топъл резерв“, които ще бъдат пускани извънредно след края на концерта при струпване на пътници.

Въвеждат се и ограничения за движението в района на Национален стадион „Васил Левски“. При необходимост и по преценка на Пътна полиция ще бъде ограничено движението по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ между бул. „Драган Цанков“ и бул. „Цариградско шосе“ в посока „Орлов мост“.

Забранява се и движението на моста пред стадиона и по част от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ от 15:00 ч. на 26 май до 01:00 ч. на 27 май, както и престоят и паркирането в района на съоръжението.