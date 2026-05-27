9 държави са се оттеглили от коалицията за боеприпаси за Украйна

Броят на държавите, участващи в ръководената от Чешката република инициатива за покупка на боеприпаси за Украйна, е намалял наполовина, откакто премиерът Андрей Бабиш се завърна на поста си през декември 2025-а с обещание да не кара чешките граждани да плащат за оръжията на Киев. Само девет държави финансират схемата в момента, в сравнение с 18 през миналата година, според чешкия президент Петр Павел – бивш командир на НАТО. Тенденцията поражда опасения за разпределението на тежестта и бъдещето на проект, започнат от предишното проевропейско правителство със силната подкрепа на Павел.

„Инициативата все още работи, но новата трудност е, че само около девет държави членки допринасят финансово за нея“, заяви Павел пред „Файненшъл таймс“, добавяйки, че „тази инициатива доставя до 50% от всички боеприпаси с голям калибър на украинците, така че в този смисъл тя не може лесно да бъде заменена с нещо друго.“

От 2024 г. насам Прага ръководи доставката на над 4 милиона артилерийски снаряда с голям калибър на Киев, за да помогне за попълването на намаляващите запаси от боеприпаси на Украйна и да поддържа отбраната ѝ срещу руската инвазия. Павел заяви, че бъдещето на схемата трябва да бъде сред обсъжданите въпроси на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли.

Офисът на Павел отказа да посочи държавите, които наскоро са се оттеглили. Западен военен служител твърди, че Германия и някои скандинавски държави остават сред участниците, но други „сега смятат, че е странно да плащат за нещо, което дори не е правилно подкрепено от управляващите политици на водещата държава“.

Бабиш пък е споделил още пред „Файненшъл таймс“, че правителството му дава приоритет на ограничените публични средства за чешките граждани, тъй като домакинствата се борят със сметките за енергия след конфликта в Иран, вместо на подкрепата за Украйна. „Нямаме пари, така че получаваме пари от други държави и след това доставяме (боеприпасите)“, отбелязал той.

По време на предизборната кампания миналата година Бабиш заплаши да спре изцяло инициативата за боеприпаси, критикувайки я за предполагаема липса на прозрачност за начина, по който се използват парите и до каква степен те пряко облагодетелстват базираната в Прага Czechoslovak Group (CSG). Тя е един от най-големите производители на боеприпаси в Европа, действа като основен корпоративен партньор на чешкото правителство при снабдяването, както и при повторното въвеждане в експлоатация на артилерийски снаряди от страни извън НАТО от името на западните поддръжници на Украйна.

Михал Стрнад – собственик и главен изпълнителен директор на CSG, заяви, че администрацията на Бабиш е оставила инициативата в неизвестност за няколко месеца след встъпването си в длъжност, защото е имало „някакъв правен въпрос, който не е харесал на новото правителство, така че е отнело известно време за изясняване“. Стрнад обаче каза, че е твърде рано да се прогнозира дали Киев в крайна сметка ще получи по-малко снаряди тази година от западните си съюзници, просто защото някои страни вече може да използват алтернативни канали за доставка на боеприпаси на екраинците.

„Някои от страните дарители по същество казаха, че вече не се интересуват от финансирането (на инициативата), така че купуват директно от нас или от някои други доставчици“, каза Стрнад. Инициативата „не е мъртва, тя все още работи, но е малко бавна“.