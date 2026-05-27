Депутатите ще гласуват увеличението на минималните пенсии със 7,8% от 1 юли

Минималната пенсия да нарасне със 7.8% от 1 юли, ще гласува днес на първо четене Народното събрание. Размерът на минималната пенсия – сега 322.37 евро, е определен в Закона за бюджета на общественото осигуряване за 2025 г. и удължен и за тази до приемането на нов. Затова без промяна на числото, записано в него, актуализацията на най-ниските пенсии заедно с всички останали е невъзможна.

След промяната от 1 юли най-ниската пенсия ще стане 347.51 евро, както е по т. нар. швейцарско правило. Всички останали пенсии ще бъдат увеличени автоматично със същия процент – 7.8 на сто.

В проекта на дневен ред на парламента за тази седмица е и първото четене на изменения в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Първа точка в четвъртък се предвижда да бъдат промените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

В петък е предвиден редовен парламентарен контрол.