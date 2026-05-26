МВнР на Иран заяви, че САЩ са нарушили примирието с удари в Хормозган

Иран обвини САЩ, че са нарушили примирието с удари в южната иранска провинция Хормозган, предаде Ройтерс като се позова на изявление на външното министерство на Техеран.

„Съединените щати извършиха грубо нарушение на примирието в региона Хормозган през последните 48 часа… Иран държи режима на САЩ отговорен за всички последствия, произтичащи от тези агресивни и необосновани действия“, се казва в изявлението.

В понеделник американските въоръжени сили нанесоха удари в южната част на Иран срещу цели, сред които плавателни съдове, опитващи се да поставят мини, и ракетни пускови площадки, като описаха действията си като отбранителни.

От американското Централното командване (СЕНТКОМ) заявиха, че ударите били предприети за защита на американските части „от заплахи, идващи от иранските сили“.

Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес ще има разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа.

Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанася ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 Reaper и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. Страните от Персийския залив повече няма да бъдат щит за американските бази на тяхна територия, предупреди върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей. Той призова за приятелство и сътрудничество между всички ислямски страни.