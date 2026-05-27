Започна Вагнеровият фестивал в София

С „Рейнско злато“ в Софийската опера и балет се откри Вагнеровият фестивал. Тази вечер (27 май) той продължава с „Валкюра“, на 29 май публиката ще може да види и чуе „Зигфрид“, на 31 май – „Залезът на боговете“, на 5 юни – „Летящият холандец“, на 6 юни – „Тристан и Изолда“, на 7 юни – „Парсифал“, на 12 юни – „Лоенгрин“ и на 14 юни – „Танхойзер“.

Тази година се отбелязват 150 годинини от създадения от Вагнер фестивал в Байройт и заради това Софийската опера промени традиционния период, в който се провежда събитието у нас, за да може почитателите му първо да посетят България.

У нас Вагнеровият фестивал се провежда за 16-та година, но за първи път под патронажа на Столична община и на германското посолство в България.

„Бях на Вагнер в София“ – споделяли вече чуждестранни туристи, посетили България, и това провокирало общината да подкрепи събитието в Софийската опера и балет, тъй като чудесно се вписва в политиката им да обвързват културата с туризма.

Нейно Превъзходителство – посланикът на Германия у нас – Ирене Мария Планк – чийто баща е бил оперен певец – баритон, както разкри директорът на Софийската опера и балет – академик Пламен Карталов, призна, че една от причините да подкрепят фестивала, е, че става въпрос за европейско изкуство, което засилва връзките между народите на Стария континент.

От друга страна тя подчерта, че изкуството и музиката нямат нужда от причина, за да бъдат поддържани. Приветства обстоятелството, че Вагнеровият фестивал в София привлича все по-международна публика, но се стреми да завладее и по-друг тип аудитория – младите.

„Операта няма нужда само от образованите, добре облечени и богати хора, които са част от публиката на Вагнеровия фестивал в Байрот. Операта има нужда от всички хора – особено от младите, които трябва да имат възможност да разберат какво велико нещо е музиката и какво приключение е операта. В тази посока вие правите много добри стъпки, за които искам да ви благодаря“ – обърна се Н. Пр. Ирене Мария Планк към директора на операта – академик Карталов – по време на представянето на събитието. Тогава стана ясно, че още от 2008 г. има и детска програма на Софийската опера и балет, в рамките на която по-младите зрители могат да гледат детски вариант на „Рейнско злато“.

Освен това няколко души от творческия екип на Операта, сред които Станислава Момекова, която участва в три от оперите от „Пръстенът на нибелунга“, представили историята му пред ученици от Математическата и Испанската гимназия в часовете им по музика. Децата много се вълнулали как се правят кастингите за певците и как в постановката има изпълнителки, които едновременно могат да пеят и да скачат на батути.

В действителност всяка година спектаклите претърпяват сериозно творческо развитие, като през 9-те вагнерови заглавия, които Софийската опера поставя и поддържа, са преминали вече 50 български солисти.

Академик Пламен Карталов предпочита да залага на български изпълнители, за да може гостите от чужбина да чуват български гласове. Така според него се подкрепя българското образование в Музикалната академия. Разбира се, има и гост изпълнители – тази година почитателите на Вагнеровия фестивал ще имат възможност да чуят турския оперен певец Ефе Къшлалъ в ролята на Танхойзер.

Специален нов акцент са и костюмите на Християна Михалева-Зорбалиева, авторката на гардероба на изпълнителите, който се отличава с висока художествена стойност и оригиналност.