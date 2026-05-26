Европрокуратурата погна трио хървати и компания за източване на 2.5 млн. евро

Повече от пет години след мощното земетресение от 6.3 по Рихтер, разтърсило Хърватия и отнело живота на 12-годишно дете, Службата на Европейската прокуратура в Загреб повдигна обвинение срещу трима заподозрени и една компания. Причината – фалшифициране на документи и източване на 2.5 милиона евро от Фонда за солидарност на Европейския съюз, предназначени за възстановяване след земетресение в района на Сисак от 2020 година, съобщи хърватската телевизия ХРТ.

Неофициално се съобщава, че става въпрос за компанията “Фламтрон” с директор Анто Маркович. Обвинени са още Валентин Яковлевич, който е съдебен експерт за строителство и инженер по електротехника, както и Йосип Радошевич.

Според европейското обвинение от януари 2022 година до ноември 2023 година собственикът на компанията е подал заявление за обществена поръчка на хърватското Министерство на икономиката и устойчивото развитие. Целта – възстановяване на предишното състояние на енергийната структура, съоръжения, система и повредени сгради при земетресенията на 28 и 29 декември 2020 година в района на Сисак, Централна Хърватия.

Разследването разкрива, че собственикът на компанията е фалшифицирал документи, доказващи нанесени щети от земетресението, с помощта на другите двама обвинени. Вследствие на представените фалшифицирани документи компанията е получила 2.5 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС, от които около 1.7 милиона евро са изплатени за разходи на другите обвинени.

Към момента са блокирани имуществото и средствата по сметките на тримата обвиняеми, които общо надхвърлят 1.5 милиарда евро. Обвиняемиета, ако бъдат признати за виновни, могат да получат до 10 години затвор.

