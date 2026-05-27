РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

ВСС ще гледа оставката на Борислав Сарафов като шеф на следствието

Член на ВСС твърди, че Сарафов искал да хвърли оставка още в края на миналата година, ВСС ще гледа оставката на Борислав Сарафов като шеф на следствието

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба, предаде bTV.

Миналата седмица министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че би поздравил Сарафов, ако се оттегли от поста. „Не бих призовал Сарафов да се оттегли, но ще го поздравя, ако го направи. Надявам се той да прояви достатъчно чест“, каза Найденов. Той допълни, че ще продължи да предлага законодателни промени, свързани със съдебната система.

По-рано служебният министър на правосъдието в кабинета „Гюров“ Андрей Янкулов внесе искане до Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов, но получи отказ.

Николай Найденов обяви, че ще обжалва решението пред Върховен административен съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.