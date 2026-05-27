ВСС ще гледа оставката на Борислав Сарафов като шеф на следствието

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба, предаде bTV.

Миналата седмица министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че би поздравил Сарафов, ако се оттегли от поста. „Не бих призовал Сарафов да се оттегли, но ще го поздравя, ако го направи. Надявам се той да прояви достатъчно чест“, каза Найденов. Той допълни, че ще продължи да предлага законодателни промени, свързани със съдебната система.

По-рано служебният министър на правосъдието в кабинета „Гюров“ Андрей Янкулов внесе искане до Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов, но получи отказ.

Николай Найденов обяви, че ще обжалва решението пред Върховен административен съд.