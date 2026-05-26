Прокуратурата пропя срещу Васил Михайлов – изкара наяве разследвания и присъди

Няколко дни след залавянето на Васил Михайлов, известен още като прокурорския син, държавното обвинение излезе с отчет колко и какви дела и разследвания има срещу него. От справката става ясно, че срещу него има няколко присъди, няколко висящи производства, много престъпления и отводи на пернишки съдии.

Към момента за Михайлов има една влязла в сила присъда, по която той е приведен в затвора след залавянето му на 22 май. Присъдата е наложена след групиране на наказанията по две досъдебни производства. Първото производство е за това, че на 12 май 2022 година, в близост до детска площадка в Перник, се е заканил с убийство на В. В. и му е нанесъл лека телесна повреда. По случая е внесен обвинителен акт в Районен съд-Перник, но поради отвод на всички съдии ВКС определя делото да се гледа в Районен съд-Сливница. На Михайлов е наложено наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок.

Второто досъдебно производство е образувано по сигнал на тогавашната приятелка на Михайлов – Боряна. Разследването е за това, че в периода от 28 октомври 2022 година до 21 юли 2023 година, прокурорският син се е заканил с убийство на пострадалата.

На 2 октомври 2024 година наблюдаващият прокурор е поискал на Михайлов да му бъде наложено наказание от 5 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Софийският районен съд е признал обвиняемия за виновен за една от заканите и му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година с 3 години изпитателен срок. След протест на обвинението съдът е групирал наказанията по двете производства и е наложил едно общо най-тежко наказание – 1 година и 8 месеца лишаване от свобода.

Под надзора на Софийска окръжна прокуратура пък се води разследване по досъдебно производство за извършени нарушения на закона – принуда, придружена със заплаха за убийство и увреждане на имущество, опит за принуда, придружен със заплаха за убийство и причиняване на телесна повреда, отвличане с користна цел и закана с убийство.

На 28 август 2025 година Михайлов е привлечен в качеството на обвиняем.

Предстои в Софийски градски съд по протест на прокуратурата да се разглежда и дело за осем нарушения, извършени от Михайлов в периода 21 ноември 2021 година – 11 юни 2022 година в Перник. Разследването е за причиняване на средни телесни повреди на три лица, леки телесни повреди по хулигански подбуди на две лица, непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, както и за закана с убийство.

Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителен акт в Районен съд-Перник, като след отвод на всички съдии ВКС е определил делото да се разглежда от Софийски районен съд. На 11 април 2025 година наблюдаващият прокурор от СРП е поискал наказание от 11 години и 11 месеца лишаване от свобода. Софийският районен съд е признал Михайлов за виновен по повдигнатите обвинения и му е наложил наказание от 4 години лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „общ режим“, както и обществено порицание.

Под ръководството на Софийска окръжна прокуратура се води и разследване за опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин, извършен на 25 март 2026 година. По това производство като обвиняем е привлечен 22-годишен мъж, спрямо когото е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Продължават активните действия по установяване на евентуалната съпричастност на Михайлов към извършеното престъпление.

От Прокуратурата подчертават и че продължава работата по цялостното изясняване на криминалната дейност на Михайлов.