Спад на доверието на потребителите в САЩ с 0.7% през май заради опасения за цените

Доверието на потребителите в Съединените щати се е понижило слабо през май в условията на понишаващите се цени поради войната в Иран. Публикуваният на 26 май индекс на доверие на независимия бизнес и изследователски институт Conference Board се е понижил с 0.7 процентни пункта – до 93.1, от ревизираната нагоре априлска стойност от 93.8 пункта. Усреднената прогноза на анкетирани от агенция „Блумбърг“ икономисти е била 92 точки.

Показателят, отчитащ текущите условия, е спаднал с 3.2 пункта – до тримесечното дъно от 121.2 пункта, а на очакванията за следващите шест месеца се е повишил до 74.4.

Периодът на проучване за предварителните резултати от този месец е от 1 до 19 май, обхващайки продължаващата война в Персийския залив, която оказва натиск върху цените в световен мащаб.

„Потребителското доверие леко е спаднало през май, тъй като инфлационното въздействие на войната в Близкия изток се засилва„, посочва Дана Питърсън – главен икономист в Conference Board. „Оценките на потребителите за текущите бизнес условия и пазара на труда са по-малко положителни в сравнение с миналия месец. Това беше донякъде компенсирано от скромните подобрения в очакванията на потребителите за бизнес условията и пазара на труда след шест месеца. Междувременно, очакванията за доходите се понижиха през май, защото очакващите по-ниски доходи са се увеличили“, допълва тя.

Докладът е поредното доказателство за нарастващите тревоги на американските потребители за високите разходи за живот. Неотдавнашният скок на цените на горивата е особено предизвикателство за домакинствата с по-ниски доходи, въпреки до голяма степен стабилния пазар на труда и малкото признаци за масови съкращения.

Две трети от потребителите съобщават за намаляване на разходите поради повишението на цени, показва докладът. На въпроса как са се променили навиците им на харчене, много анкетирани съобщават, че купуват по-малко артикули, отлагат скъпи покупки и купуват по-евтини версии на същия артикул. В същото време потребителските разходи са устойчиви, отчасти подпомогнати от възстановяването на данъци.

Отделен показател за потребителските настроения, публикуван миналата седмица от Мичиганския университет, спадна до ново рекордно ниско ниво през май, тъй като дългосрочните инфлационни очаквания се влошиха значително, а възгледите за личните финанси се помрачиха.

Проучването на Conference Board показа, че американците се надяват да има повече работни места през следващите шест месеца. Общият индекс на очакванията на групата се повиши до най-високото ниво тази година. Делът на потребителите, които твърдят, че има изобилие от работни места, е намалял до най-ниското си ниво от 2021 г. насам. Понижил се е делът и на онези, които казват, че е трудно да се намери работа. Разликата между тези два показателя, която се следи внимателно от икономистите за оценка на пазара на труда, се е свила леко.

Докато нарастващ дял от анкетираните очакват доходите им да намалеят през следващите месеци, по-голяма част са оптимисти, че те ще се повишат – вероятно поради тласък от фондовия пазар. Близо 55% предвиждат по-високи цени на акциите през следващата година – най-много от края на 2024 г., показва докладът на Conference Board. Плановете за покупката на нови автомобили, жилища и някои големи уреди са орязани, докато намеренията за почивка леко са се подобрили.