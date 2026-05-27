Бюджетната комисия прие на първо четене промени в Закона за водите, за да не изгубим пари по Плана за възстановяване

С 14 гласа „За“ и 6 гласа „Против“ депутатите във временната комисия по бюджет и финанси приеха промени в Закона за водите, които са свързани с изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост. С тях се гарантират минимални разходи за ползване на ВиК услугите и предпоставки за консолидация при стопанисването и експлоатация на ВиК системите.

Промените предвиждат структуриране на показателите за качество и ефективност на ВиК услугите, които ще са единни за територията на цялата страна. Предлага се въвеждане на диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура с оглед постигане на дължимата социална поносимост на цената при запазване възможността за качествено поддържане, модернизация и развитие на ВиК системите.

Проектът предвижда и осъществяване на ВиК услугата в обособени територии от един ВиК оператор.

Според вносителите на законопроекта – Георги Чакъров и група депутати от „Прогресивна България“ действащите Закон за водите и Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги не създават в необходима степен предпоставките за гарантиране на минимални разходи за ползване на системите на ВиК и техните услуги.

Не са решени и въпросите за диференциране на социалната поносимост при определяне на цените на ВиК услугите с оглед на различните потребители, смятат още вносителите на предложението. Като проблемна те определят липсата на систематизация на показателите за качество и ефективност на ВиК услугите. Законопроектът цели да реши проблемите с тези липси при балансиране на социалната тежест на услугите във ВиК сектора за битовите потребители с необходимостта от поддържане, модернизация и развитие на ВиК мрежите и стабилизиране на ВиК операторите.

С предлаганите проекти Комисията за енергийно и водно регулиране ще е задължена да определи единни условия и изисквания към ВиК услугите за територията на цялата страна, чрез показатели за качество и ефективност. Съответно, показателите „качество“ и „ефективност“ ще са систематизирани в четири групи според вида услуги. Определен е 15-годишен срок за постигане на дългосрочните нива на показателите за качество и ефективност на ВиК услугите.

Предвидено е създаване на методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи. Тя ще бъде утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а максималният размер на допустимите общи загуби на вода и годишните целеви нива за тяхното ежегодно намаляване ще се определят въз основа на нея от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Очаква се, че след приетите промени ВиК операторите ще могат да акумулират необходимите им средства за поддържане и модернизация на инфраструктурата, без да са в тежест на битовите потребители.