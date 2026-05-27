Николай Найденов обжалва пред ВАС отказа за дисциплинарно дело срещу Сарафов

Министърът на правосъдието Николай Найденов е внесъл жалба във Върховния административен съд срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Жалбата е подписана във вторник, след като миналата седмица Найденов обяви в парламента, че ще отнесе казуса до съда.

Министърът настоява на Сарафов да му бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване престижа на съдебната власт. От Прокурорската колегия на ВСС отказаха да образуват дисциплинарно дело с аргумент, че за част от твърдените нарушения е изтекла давността, а останалата част от предложението е необоснована.

Междувременно Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Национална следствена служба и заместник главен прокурор по разследването.

Сарафов поиска да бъде освободен като директор на следствието

Според Найденов подаването на оставка не предрешава изхода от делото във ВАС. „Ако Сарафов остане редови магистрат, е въпрос на съдебна преценка дали и доколко министърът има правен интерес да поддържа дисциплинарно предложение за действия, извършени в качеството на и.ф. главен прокурор“, заяви министърът.

По повод предишните си коментари за бившия и.ф. главен прокурор Найденов подчерта, че призивите за оставка на ръководни фигури в съдебната система са политическо послание, а не юридически акт.

