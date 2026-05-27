Николай Найденов обжалва пред ВАС отказа за дисциплинарно дело срещу Сарафов

Министърът на правосъдието Николай Найденов е внесъл жалба във Върховния административен съд срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Жалбата е подписана във вторник, след като миналата седмица Найденов обяви в парламента, че ще отнесе казуса до съда.

Министърът настоява на Сарафов да му бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване престижа на съдебната власт. От Прокурорската колегия на ВСС отказаха да образуват дисциплинарно дело с аргумент, че за част от твърдените нарушения е изтекла давността, а останалата част от предложението е необоснована.

Междувременно Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Национална следствена служба и заместник главен прокурор по разследването.

Според Найденов подаването на оставка не предрешава изхода от делото във ВАС. „Ако Сарафов остане редови магистрат, е въпрос на съдебна преценка дали и доколко министърът има правен интерес да поддържа дисциплинарно предложение за действия, извършени в качеството на и.ф. главен прокурор“, заяви министърът.

По повод предишните си коментари за бившия и.ф. главен прокурор Найденов подчерта, че призивите за оставка на ръководни фигури в съдебната система са политическо послание, а не юридически акт.