IREN купува AI системи Blackwell на NVIDIA в сделка за 1.6 млрд. долара с Dell Technologies

Операторът на центрове за данни IREN обяви във вторник (26 май), че ще купи AI системи Blackwell на NVIDIA от Dell Technologies за около 1.6 милиарда долара. Целта е компанията да разшири капацитета на своите центрове за данни, за да отговори на бързо растящото търсене на изкуствен интелект.

Новите системи ще бъдат инсталирани в центровете за данни на IREN в Тексас и се очаква да заработят в началото на 2027 година. Сделката е част от по-голям петгодишен договор между IREN и Dell на стойност 3.4 милиарда долара за облачни AI услуги.

Според компанията, инвестицията ще помогне годишните ѝ приходи да нараснат до 4.4 милиарда долара. В сумата от 1.6 милиарда долара са включени AI чипове, сървъри, системи за съхранение на данни, мрежово оборудване, интеграция и гаранции.

От IREN казват, че в момента най-важното е бързо да осигурят повече изчислителна мощ, тъй като търсенето на AI инфраструктура расте много бързо.

По-рано този месец от NVIDIA също обявиха, че планират да инвестират до 2.1 милиарда долара в IREN като част от по-мащабно партньорство за изграждане на AI инфраструктура.

През ноември Microsoft подписа сделка за 9.7 милиарда долара с IREN, която включва достъп до най-модерните AI чипове на Nvidia.

