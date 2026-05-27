Сарафов поиска да бъде освободен като директор на следствието

Борислав Сарафов е подал заявление до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъде предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването.

В позиция, разпространена от прокуратурата, Сарафов заявява, че след дълги години на ръководни постове е решил да се оттегли от административната дейност и да бъде възстановен като редови следовател. „Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семеен и личен план“, посочва той.

По думите му, се връща към работата, от която е започнал професионалния си път като магистрат, „с уважение към професията“.

Сарафов изразява благодарност към колегите си в Националната следствена служба и отбелязва, че международното сътрудничество, изградено през последните години, трябва да бъде развивано.

В позицията си той коментира още, че разбира обществените очаквания за реформи в съдебната система, но според него устойчивите решения трябва да се постигат чрез „професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия“.

„Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната уредба и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени“, заявява Сарафов.

През април той се оттегли като изпълняващ функциите главен прокурор.