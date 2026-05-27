Японският парламент одобри създаването на Национално бюро за разузнаване

Японският парламент одобри закон за създаването на нов национален орган за разузнаване, съобщи БТА. Според министър-председателя Санае Такаичи, това нововъведение е необходимо за укрепване на сигурността на страната на фона на растящото напрежение в региона.

Японските лидери отдавна настояват за засилване на разузнавателните способности, които критиците често определят като прекалено либерални и неефективни, наричайки страната понякога „рай за шпионажа“.

Реформата идва в момент на сериозно изостряне на отношенията между Япония и Китай.

Напрежението между двете държави се засили през последните месеци, след като Такаичи допусна възможността Токио да реагира военно при евентуална китайска атака срещу Тайван.

С приетия закон разузнавателната дейност, която досега беше разпределена между полицията, министерството на отбраната и външното министерство, ще бъде централизирана в ново

Национално бюро за разузнаване.

Структурата ще координира и анализира информацията от различните държавни институции и ще я предоставя на специално създаден Национален разузнавателен съвет, ръководен лично от премиера Такаичи.

Новият закон обаче предизвика остра реакция от страна на опозицията и правозащитни организации. Критиците предупреждават, че концентрирането на толкова големи разузнавателни правомощия в една структура може да отвори път за злоупотреби с власт и ограничаване на личните свободи.

В различни японски градове бяха организирани демонстрации срещу реформата. Протестиращи изразиха опасения, че политиката на правителството за засилване на отбранителния капацитет може постепенно да въвлече Япония в международни военни конфликти.