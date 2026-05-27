Величков вижда възможност за разплитане на аферата „Осемте джуджета“ след оттеглянето на Сарафов

„Г-н Борислав Сарафов за пръв път е в позицията да бъде разследван, а не да бъде шеф на Следствието. Това означава, че всички факти, които се отнасят за негово евентуално участие в схемата „Осемте джуджета“ и другите схеми, които бяха разкрити през 2023 и 2024 г., следва да бъдат довършени“. Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков пред медиите в парламента във връзка с решението на Борислав Сарафов да подаде оставка като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването.

Народният представител е на мнение, че не бива да се допуска Сарафов да напусне системата преди да бъдат довършени дисциплинарните производства срещу него.

„Иначе ще се случи замитане на следи, което е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. Чакаме Емилия Русинова също с оставката да напусне системата, тъй като срещу нея има образувано дисциплинарно производство“, добави Величков.