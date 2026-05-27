„Възраждане“ иска Сарафов вън от НСлС

Борислав Сарафов не трябва да работи в Националната следствена служба. Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от „Възраждане“ Петър Петров.

„Още когато участвахме в промяната на Закона за съдебната власт, влязъл в сила на 16-ти януари 2025 г. с подкрепата на „Възраждане“, беше очевидно, че част от поправките бяха с оглед личността на Борислав Сарафов, за да не може той да участва в процедурата по избор на нов изпълняващ функциите, съответно и на нов главен прокурор. Позицията ни остава непроменена и тя е, че той не трябва да бъде в съдебната система“, изтъкна той.

По думите му очевидно е, че Сарафов с намерението си да подаде оставка, иска да остане като редови следовател цели да запази своя функционален имунитет.

„Ние считаме, че неговото оставане в Следствието няма по никакъв начин да защити справедливостта, правата на българските граждани и да отговори на обществените очаквания„, посочи Петров.

Според него и софийският градски прокурор Емилия Русинова трябва да подаде оставка като ръководител на Софийската градска прокуратура.