РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

„Възраждане“ иска Сарафов вън от НСлС

Борислав Сарафов не трябва да работи в Националната следствена служба. Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от „Възраждане“ Петър Петров.

„Още когато участвахме в промяната на Закона за съдебната власт, влязъл в сила на 16-ти януари 2025 г. с подкрепата на „Възраждане“, беше очевидно, че част от поправките бяха с оглед личността на Борислав Сарафов, за да не може той да участва в процедурата по избор на нов изпълняващ функциите, съответно и на нов главен прокурор. Позицията ни остава непроменена и тя е, че той не трябва да бъде в съдебната система“, изтъкна той.

По думите му очевидно е, че Сарафов с намерението си да подаде оставка, иска да остане като редови следовател цели да запази своя функционален имунитет.

„Ние считаме, че неговото оставане в Следствието няма по никакъв начин да защити справедливостта, правата на българските граждани и да отговори на обществените очаквания„, посочи Петров.

Според него и софийският градски прокурор Емилия Русинова трябва да подаде оставка като ръководител на Софийската градска прокуратура.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.