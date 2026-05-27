ГЕРБ са готови да участват в разговори за бъдещето на ВСС

Оставката на Борислав Сарафов е едноличен акт от негова страна. Това заяви лаконично в кулоарите на парламента Стефан Арсов от ГЕРБ.

По думите му, ако в бъдеще им бъде потърсена подкрепа по въпроси, свързани с Висшия съдебен съвет, ще участват.

По-рано тази сутрин в позиция до медиите Борислав Сарафов съобщи, че е депозирал заявление пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъде предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването и да бъде възстановен като редови следовател.