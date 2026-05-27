„Да, България“ предлага да се сложи край на обезщетенията при напускане на хора с висящи производства

„Днес предстои Висшият съдебен съвет (ВСС) да разгледа оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и като зам.-главен прокурор. Преди да разгледа този въпрос, ВСС трябва да довърши дисциплинарното производство„. Това заяви от кулоарите на Народното събрание бившият правосъден министър и депутат от „Да, България“ Атанас Славов.

Според него не е редно човек, който дълги години е „консумирал власт по върховете на прокуратурата и следствието“ и през последните девет месеца е заемал поста си извън законовия срок, да напусне системата с обезщетение от 20 заплати. Той подчерта, че дисциплинарното производство срещу Сарафов трябва първо да бъде приключено, а след това да се въведат правила, които да не позволяват на хора с висящи дисциплинарни производства да напускат с подобни обезщетения.

„Крайно време е съдебната система да понесе отговорност за мрежата на „джуджета“, нотариуси и други хора от подземната власт“, добави Славов.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов също заяви, че ВСС не бива да допуска Сарафов да напусне съдебната система по начина, по който го е направил Петьо-Еврото, и да получи бонус от 20 заплати.