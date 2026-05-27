Преди Путин Русия изпрати 4 амурски тигъра в Казахстан

Русия подари на Казахстан четири амурски тигъра, за да помогне за възстановяване на популацията на животните, съобщи президентът Владимир Путин преди посещението му в централноазиатската страна тази седмица.

Животните са били заловени в Хабаровския край, в руския Далечен изток, и транспортирани със самолет до Казахстан. По информация на Кремъл предстои те да бъдат пуснати в дивата природа.

Казахстан разглежда амурския тигър като близък родственик на изчезналия каспийски тигър и от години работи по програма за възстановяване на вида в региона.

По време на посещението си Путин ще присъства на подписването на споразумение за ядрен проект в Казахстан. Страната понастоящем не разполага със свои атомни електроцентрали и ще обсъди мерки за ускоряването на транзита на руски нефт към Китай, предава Ройтерс.