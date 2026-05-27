И председателят на парламента Михаела Доцова поздрави мюсюлманите за Курбан Байрам

В началото на пленарния ден председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова поздрави мюсюлманите с празника Курбан Байрам.

„Този празник е израз на човешката доброта, споделеност, милосърдие и прошка, както и на уважение към по-възрастните, разбиране и съпричастност към нуждаещите си. Пожелаваме на всички мир, хармония в семействата и благополучие„, обърна се Доцова към честващите празника.

По-рано днес и министър-председателят Румен Радев отправи поздравление към българските

мюсюлмани по повод празника Курбан Байрам.

„В този светъл ден на Курбан Байрам отправям моите най-сърдечни благопожелания за здраве, мир и благополучие към всички български мюсюлмани“, заяви в приветствието си премиерът.

Румен Радев подчерта дълбокия смисъл на празника и ценностите, които той носи: „Празникът ни напомня за силата на милосърдието, съпричастността и грижата за ближния – ценности, които са в основата на нашето общество.“

Министър-председателят отбеляза, че България е ярък пример за мирно и хармонично съжителство между различните религии и традиции, изградено върху взаимно уважение и разбирателство.

„Убеден съм, че мюсюлманската общност ще продължи да бъде важен фактор за диалог, толерантност и единство в нашата страна“, подчерта министър-председателят и пожела: „Нека празникът донесе радост, мир и надежда във вашите домове и сърца“.

По-късно от името на парламентарната група на „Прогресивна България“ Емине Гюлестан също поздрави мюсюлманите по случай Курбан Байрам. Същото направи и Айтен Сабри от името на парламентарната група на ДПС. „Традициите са мостът между миналото, настоящето и бъдещето. Независимо от религията, всички духовни празници носят едно и също послание – да бъдем добри„, подчерта Сабри. „Нека в тези празнични дни бъдем по-близки един до друг – нека не забравяме, че истинската сила на човека не е в гнева, а в добротата“, пожела депутатът от ДПС на празнуващите.

И Айлин Пехливанова от „Продължаваме промяната“ изчете декларация, в която подробно описа как мюсюлманската общност чества празника. По случай Курбан Байрам тя пожела уважението, което показваме днес, да го пазим в ежедневието си, като бъдем по-смирени и по-състрадателни.

Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС изнесе декларация по повод отминалия 24 май. Той припомни, че човекът има историческа мисия – посредством наблюдението и рефлексията да опознае себе си и света. „Бъдете отговорни към всяка дума, към всеки препинателен знак – само в съда и в класната стая думите могат да променят съдби„, подчерта Дончев.

Костадин Костадинов от „Възраждане“ изнесе декларация, в която цитира Кристалина Георгиева от МВФ, която предупреждава, че ЕС трябва да внимава с дълга заради увеличените разходи за отбрана и за пенсии и на този фон предлага европейците да изтеглят общ дълг.

Преди това мнозинството след прегласувания отхвърли две предложения за изслушвания – на Ивайло Шотев от „Продължаваме промяната“, който искаше да бъдат поставени въпроси на регионалния министър Иван Шишков във връзка с ремонт в зоната на карстовия извор Клептуза във Велинград. Местните жители се съмняват, че водата ще отиде в частни ръце и са притеснени да не се увреди емблемата на града им.

Отхвърлено бе и искането на Костадин Костадинов и Коста Стоянов от „Възраждане“, които искаха изслушването на министъра на правосъдието Николай Найденов с цел да обясни как е защитена сигурността на държавата предвид техните опасения от вилнееща във Варна украинска мафия КУБ.