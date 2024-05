Постигнато е съгласие по много спорни въпроси за ивицата Газа

Страните в конфликта в ивицата Газа са постигнали съгласие по много спорни въпроси на консултациите в Кайро за разрешаване на ситуацията. Това съобщи телевизионният канал Al-Qahira Al-Ikhbariya.

Според информацията, с подкрепата на египетската делегация, която е един от посредниците в преговорите между палестинското движение Хамас и Израел, “страните са постигнали консенсус по много спорни въпроси” по отношение на споразумението за прекратяване на огъня в анклава.

Както посочва източник от телевизионния канал Al Arabiya,

споразумението между Хамас и израелската страна е “неизбежно, освен ако не възникнат нови пречки”.

Делегацията на Хамас пристигна по-рано в Кайро, както се отбелязва в изявлението на движението, с намерението да завърши преговорите с израелската страна за прекратяване на военните действия в ивицата Газа и постигане на споразумение. Движението посочи, че палестинската съпротива е “решена да осъществи сделката, за да отговори на исканията на палестинския народ за пълен край на израелската агресия, връщане на разселените лица в постоянните им домове, предоставяне на хуманитарна помощ, възстановяване на разрушения анклав и край на сериозни сделки за размяна на заложници в ръцете на радикали в Газа за палестинци, затворени в израелски затвори.”

В консултативните срещи в Кайро участват представители на Египет, Израел, Катар, САЩ и Хамас.

Според телевизионния канал Al Hadath, Хамас “се съгласи с предложените два етапа от плана за уреждане и основната работа по време на срещите ще бъде извършена за постигане на съгласие за третия етап”, който ще определи условията за прекратяване на военните действия в палестинския анклав. Според ТВ канала директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Уилям Бърнс ще участва в преговорния процес в египетската столица за постигане на примирие в палестинския анклав.

Съединените щати смятат съвместното съществуване на Палестина и Израел за възможно,

ако има гаранции за сигурността на еврейската държава. Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен съобщи това, говорейки на форум, организиран от Института Маккейн в Седона, Аризона.

“Вярвам, че решение за две държави е постижимо, но то изисква решаване на палестинския въпрос. Вярвам, че е възможно палестинска държава да съществува, докато има обвързващи гаранции за сигурността на Израел”, е казал той.

Ръководителят на американското външнополитическо ведомство подчертава, че Вашингтон е “напълно ангажиран с необходимостта да гарантира сигурността на Израел”. “И аз съм убеден, че има начин да поставим Палестина на пътя към държавност по начин, който демонстрира, че това няма да е нещо, от което Израел може да се страхува”, добав Блинкен.

Катар е готов да изгони лидерите на Хамас по искане на САЩ

Катар е готов да изпълни искането на САЩ и да изгони лидерите на палестинското движение Хамас от страната, ако е необходимо, съобщи The Times of Israel, позовавайки се на източник. Това може да се случи в близките дни, пише изданието.

Както казва източник на The Washington Post, през април държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен в разговор с министър-председателя на Катар Мохамед бин Абдерахман Ал Тани е казал, че властите трябва да експулсират лидерите на Хамас, ако екстремистите продължават да отхвърлят предложенията за сделка с Израел за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници.

Източник е коментирал пред The Times of Israel, че САЩ могат да се обърнат към Катар по въпроса, ако Хамас отхвърли последното предложение за сделка, което страните трябва да обсъдят в Кайро. Според The Washington Post катарските власти са посъветвали лидерите на Хамас предварително да изберат ново място на пребиваване.