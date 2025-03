Украйна е купила 100 млн. куб м втечнен природен газ от САЩ

Украйна е купила 100 млн. куб м втечнен природен газ от Съединените щати по сделка между държавната украинска компания “Нафтогаз” и полската “Орлен”. Това е станало няколко дни след като Киев заяви плановете си да пазарува големи количества американско синьо гориво през тази година, съобщи “Нафтогаз” на 18 март.

Междувременно, стопанинът на Белия дом Доналд Тръмп се очаква да проведе разговор по телефона с руския си колега Владимир Путин за приключване на войната в Украйна. Запознати със ситуацията лица твърдят, че руският лидер е поискал спиране на всичките западни доставки на оръжия за Киев като едно от условията за сключване на споразумение за спиране на огъня, както и териториални отстъпки и контрол на запорожката атомна централа.

Вносът на втечнен природен газ от Съединените щати в Украйна има потенциал да засили икономическото партньорство на украинските управляващи с Вашингтон, а наличието на американско гориво в украинските хранилища да възпре руските атаки. Киев се съгласи да увеличи покупките на щатската суровина, за да покрие енергийното потребление след като Москва нанесе поражения на украинското производство и на складовете за горивото.

Тази сделка би била немислима преди десетина години когато Украйна беше зависима 100% от руския газ, който задоволяваше и почти 40% от търсенето на Европейския съюз. След трите години война обаче десетилетните икономически връзки между Русия, ЕС и Украйна бяха прекъснати и руското синьо гориво бе заменено с газови доставки от Съединените щати.

Високопоставен украински представител от сферата на енергетиката коментира през февруари, че страната му може да внесе големи количества американски втечнен природен газ през терминали в Германия, Гърция, Литва и Полша.

По отношение на последната сделка “Нафтогаз” пояснява, че сле като втечнената суровина бъде преобразувана обратно в газообразна форма, тя ще бъде транспортирана до полско-украинската граница. И допълва, че пратката трябва да пристигне през април и може да бъде използвана за “създаване на стратегически газови резерви”, които са жизнено необходими за украинската енергийна сигурност.

Украинският газов оператор обяснява, че Украйна може да получи количествата втечнен природен газ по най-евтините полски и литовски маршрути, но полският интерконектор позволява вноса на едва до 7 млн. куб м гориво на ден при изисквани 20-25 милиона.

Съединените щати са най-едрият световен износител на втечнен природен газ и играят важна роля в снабдяването на Европа с горивото след руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 година. Газовият внос на Киев е скочил почти десетократно през февруари след поредицата руски ракетни атаки срещу газовата й инфраструктура.

“Нафтогаз” и най-голямата украинска частна енергийна фирма ДТЕК твърдят, че руските сили са се целили и разрушили енергийни и газови съоръжения. Кремъл отрича удари срещу цивилни обекти, но смята украинската енергийна система за легитимен обект в тази война.

“Стабилните газови доставки остават основен приоритет за нас, а сътрудничеството с “Орлен” разширява украинския капацитет за внос на втечнен природен газ и повишава енергийната сигурност”, коментира Роман Чумак – изпълняващ длъжността председател на борда на “Нафтогаз”. Той допълва, че компанията диверсифицира източниците на доставка, за да гарантира надежди и достъпни газови доставки, особено в условията на продължаващите руски атаки срещу украинската инфраструктура.

“Stable gas supplies remain our top priority. Cooperation with Orlen expands Ukraine’s LNG import capacity and enhances energy security,” said Roman Chumak, Naftogaz’s acting chairman of the board.

Последната сделка е втората от меморандума за разбирателство между “Нафтогаз” и “Орлен” и следва предишната доставка също на 100 млн. куб м втечнен природен газ.