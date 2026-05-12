Учени от БАН демонстрираха 3 иновации, сред тях – самопочистващи се повърхности на фотоволтаици

Учени от Института по електроника на БАН демонстрираха три иновации в областта на зелените технологии. Първите две са прототипи на сензори за измерване на съдържанието на пестициди и нитрати във води и за измерване на замърсяването на въздуха с двуазотен оксид. Третата разработка са самопочистващи се повърхности на фотоволтаични панели. От БАН съобщават, че и към трите иновации вече има проявен интерес от страна на български фирми.

Демонстрациите се проведоха в рамките на проект „Лазерни методи за разработване на сензори и самопочистващи се повърхности“, финансиран с около 500 000 лева от Плана за възстановяване и устойчивост. По проекта е закупен и сканиращ електронен микроскоп, с който учените ще могат за изследват структурата на новите покрития и материали, които изработват.

В разработването на новите технологии са използвани лазери, които са щадящи към околната среда.

При представянето на иновациите ръководителят на проекта чл.-кор. Николай Недялков обясни, че целта на учените е била да докажат, че стандартните методи в индустрията могат да бъдат насочени в по-иновативни направления.

Ученият добави и че двата прототипа, които са предназначени за мониторинг на околната среда и технологията за структуриране на повърхността на фотоволтаични панели, са с технологично ниво на готовност близо до седем (TRL 7), което означава, че разработките са в последна фаза на изследвания.

Недялков подчерта, че и за първи път са използвани употребявани електронни компоненти, с които учените успешно са заменили скъпи метали.

Резултатите от изследванията на учените от БАН са публикувани в четири научни статии, като освен това са подадени и заявки за патенти.



