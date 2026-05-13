Ясни са част от конкурентите на Дара на „Евровизия“- сред тях са Гърция и Сърбия

Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша отиват на финала на провеждащата се във Виена „Евровизия“ на 16 май. Тази вечер 15 изпълнители се бориха за 10 места, които да им осигуряват участие във финалната надпревара в събота. Отпаднаха Грузия, Естония, Португалия, Сан Марино и Черна гора след гласуването на зрителите и вота на националните журита.

В четвъртък – 14 май – е втората част на полуфиналите. Тогава Дара ще представи България с избраната след специален подбор у нас Bangaranga. Изпълнението й е под номер едно и тя ще излезе на сцената в 21.00 часа централно европейско време.

Припомняме, че правилата позволяват до 10 гласувания от потребител, но от България не можем да подкрепим своята представителка – можем обаче да разчитаме на българските граждани в чужбина.

БНТ1 излъчва на живо полуфиналите и финалът на „Евровизия“.