До седмица ще има обвинения за картел при две обществени поръчки, обяви Росен Карадимов

Законът сам по себе си не може да доведе до стопиране на скока на цените, той е част от комплекс от мерки. Това каза председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов пред БТВ във връзка с предложените мерки от новата власт срещу скока в цените.

„Изводите от секторния анализ, който направихме декември миналата година, са, че проблемите са толкова дълбоки, че законодателен акт сам по себе си не може ги реши. При храните анализът показва нещо зловещо – от 2025 г. насам драстично са намалели стопанствата, които отглеждат крави, овце и кози например. Това означава, че България няма продоволствена сигурност, всичко, което се яде, е внос, а тогава държавата не може да има контрол върху цените. За да се решат тези проблеми, е необходима целенасочена земеделска политика в подкрепа на българския производител“, заяви Карадимов.

„КЗК не следи цените, а гарантира конкурентоспособността, равнопоставеността между отделните играчи на пазара. Тя е арбитър. Нашата функция са отношенията между производителя и веригата. Ако говорим за 90% надценка, по-важна е структурата на тази надценка, а половината от тази надценка е за сметка на производителя. Производителят се съгласява на по-ниските цени, защото е слаб, държавата не стои зад него. А за потребителя това не е толкова видимо“, посочи шефът на КЗК.

„В дългосрочен план тази тенденция води до обезлюдяване на райони и западане на цели сектори. Държавата трябва да създаде условия не просто за стопиране на цените, но да предприеме дългосрочни мерки, които да укрепят производителя. Залели сме пазара доста либерално с допускането на т.нар. модерна търговия. Закъснели сме с 35 г. Ако производителят произвежда в пъти повече и е коопериран, може да претендира за по-висока цена на продукцията си“, добави Росен Карадимов.