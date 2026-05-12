Дончев от ГЕРБ-СДС заговори за възможно свързване на АЕЦ „Белене“ с бъдещи дейта центрове

Възможна е връзка между проекта за АЕЦ „Белене“ и бъдещите дейта центрове на територията на България, за които има три договорени споразумения. Това обяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на иновациите Томислав Дончев по време на форума „AI в България: От регулация към реални приложения и въздействие“.

Събитието се проведе в София и бе организирано от Фондация „Конрад Аденауер“ в България и Българската предприемаческа асоциация (BESCO) в партньорство с Института за икономическа политика и Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Томислав Дончев уточни, цитиран от БТА, че на дейта центровете е нужно голямо количество електроенергия и това ще е причината те да бъдат свързани с АЕЦ „Белене“.

Освен това Дончев обяви, че от трите договорени споразумения за изграждане на дейта центрове у нас, едното е с германската компания „Шварц Диджитс“. За другите две не обяви конкретни имена, но уточни, че става въпрос за голяма германска организация и за много голяма американска компания. По думите му два от трите проекта са реалистични за изпълнение, тъй като „не всички са конкурентни“.

„Най-напреднали бяха преговорите с „Шварц“. Всички споразумения бяха не само за създаването на подобен център, но и за съвместно ползване на услуги“, отбеляза още Дончев. Той изрази надежда да се продължи да се работи с „Шварц“, защото очаква България да има суверенитет по две линии – и като хардуер, и като собствени езикови модели.

Дончев бе категоричен, че ЕС и в частност България трябва да запазят ролята си на доставчици на ИИ услуги, а не да се превърнат в техни ползватели.

Той определи България като регионална сила в сферата на изкуствения интелект и то не само заради дейността на INSAIT и разработения български суверенен езиков модел, но и заради инсталирането на нова суперкомпютърна машина в „София Тех Парк“ по съвместен проект с EuroHPC на стойност 90 милиона евро.

Дончев се обяви за ускорено внедряване на модели на изкуствен интелект както в държавната администрация, така и в българската икономика като цяло. По думите му държавата трябва да насърчава този процес, както и да подпомага хората, които могат да загубят работата си вследствие на технологичните промени.