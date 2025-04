Nomura прави най-голямата сделка след фалита на Lehman Brothers

Японската Nomura обяви сделка за 1,8 милиарда долара с австралийската банка Macquarie. Това ще бъде най-голямата покупка на компанията от 2008 г., когато придоби азиатските и европейските активи на фалиралата Lehman Brothers.

Според условията на споразумението, японската финансова корпорация ще купи три подразделения на Macquarie за управление на публични активи в САЩ и Европа. Покупката се заплаща изцяло в брой. Страните очакват да приключат сделката до края на 2025 година.

Съгласно сделката,

Nomura ще поеме управлението на публично търгувани активи, оценени на 180 милиарда долара.

Японската компания също така ще получи контрол над инвестиционни екипи и оперативни платформи, свързани с този бизнес. След приключването на транзакцията се очаква общите управлявани активи на Nomura да нараснат от 590 милиарда долара на 770 милиарда долара.

Nomura Holdings, Inc. е финансов холдинг и основен член на

Nomura Group, която е най-голямата инвестиционна банка и брокерска група в Япония.

Тя, заедно със своите брокерско-дилърски, банкови и други дъщерни дружества за финансови услуги, предоставя инвестиции, финансиране и свързани услуги на индивидуални, институционални и държавни клиенти в световен мащаб с акцент върху бизнеса с ценни книжа.

Nomura Securities Co., Ltd. е японска компания за финансови услуги и изцяло притежавано дъщерно дружество на Nomura Holdings, Inc. (NHI), което е част от Nomura Group. Той играе централна роля в бизнеса с ценни книжа, основният бизнес на групата. Nomura е група за финансови услуги и глобална инвестиционна банка. Базирана в Токио, с регионални централи в Хонконг, Лондон и Ню Йорк, Nomura наема около 26 000 служители по целия свят. Тя е известна като Nomura Securities International в САЩ и Nomura International plc. в EMEA. Групата оперира чрез пет бизнес подразделения: търговия на дребно (в Япония), глобални пазари, инвестиционно банкиране, търговско банкиране и управление на активи.

Създадена на 25 декември 1925 г. в Осака, тя е най-старата брокерска фирма в Япония. Кръстена е на своя основател Токушичи Номура II, богат японски бизнесмен и инвеститор.