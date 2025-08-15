Най-големите хедж фондове се отдръпват от инвестициите в китайски активи

Най-големите хедж фондове се отдръпват от китайските инвестиции и са започнали да инвестират повече в американски технологични компании. Това стана известно от тримесечните отчети на няколко инвестиционни фонда. По-специално, Bridgewater Associates, ръководена от Рей Далио, продаде акциите си във всички структури от Китай, като общият обем на тези акции възлиза на почти 1.5 милиарда долара. Компанията прехвърли приходите от тях в акции на американски технологични гиганти.

Bridgewater увеличи акциите си в Microsoft, Nvidia и Alphabet, според отчета им. Основната инвестиция беше производителят на чипове Arm, като активите на фонда се състоят от 473 хиляди акции на стойност почти 76 милиона долара.

Излизането на големи фондове от китайския бизнес е следствие от търговската политика на САЩ спрямо Пекин.

Някои анализатори това се изрази първо в тарифи, след това в определени намеци за затягане на достъпа до американския пазар и различни технологични ограничения върху американските продукти и други подобни. Тоест, през следващите години американските инвеститори не усещат възможност да печелят пари от Китай, тъй като ситуацията вероятно ще се влоши по отношение на САЩ и Китай. Всичко обаче се усложнява от факта, че много активи на американския пазар сега са много скъпи, включително Nvidia, Microsoft, Alphabet. Въпреки това, всички все още ги смятат за лидери на пазара, така че хедж фондовете, естествено, се стремят да инвестират в онези ценни книжа, които заемат челните редове.

Но хедж фондовете едва ли трябва да разчитат на големи печалби.

Няма много инвестиционни обекти, зората на американския технологичен сектор вече е зад гърба ни и сега има забавяне на растежа в тези области.

Особено ако говорим за Nvidia. Тя е изключително скъпа и вече при различни модели е малко вероятно да се постигне обемът на печалба и приходи, които могат да се различат в сегашния дял. Но тъй като тези компании все още са добре познати, съответно парите отиват там, където има интерес от инвестиционната общност.

Хедж фондът Berkshire Hathaway също отчете състоянието на портфолиото.

Компанията на Уорън Бъфет продаде 20 милиона акции на Apple и намали дела си в Bank of America.

Инвеститорите пренасочиха приходите от активите към медицинската компания UnitedHealth. Конгломератът придоби 5 милиона акции и взе дял от 1.6 милиарда долара. Сериозните инвестиции в медицината са логична стъпка от страна на Berkshire Hathaway, тъй като те съответстват на общата тенденция на фондовия пазар. Ако обикновените инвеститори, например, когато се опитват да инвестират в нещо, установят какви ще бъдат приходите от подобни операции, то хедж фондовете тръгват по обратния път, изучавайки какви могат да бъдат причините за неуспехите.

Освен това всички очакват пробив от две основни гигантски области.

Това е, от една страна, изкуственият интелект, от друга, именно медицинските bigtech.

Говори се за появата на качествено нова медицина, в идеалния случай напълно персонализирана. Това е свързано и по-специално с изкуствения интелект, който също сега активно се свързва с тези технологии. Медицината сега се превръща в почти най-модерната област на рисковите инвестиции и рисковите стартъпи като цяло. Много е важно да се разбере, че технологиите стават все по-интердисциплинарни, както и самите науки. По един или друг начин това ще бъдат всякакви разработки в областта на дроновете поради това, което видяхме в света през последните години. Това включва военно-промишления комплекс, разработването на нови видове оръжия също може да стане тема на инвестиции за хедж фондове по простата причина, че както знаем, почти всички основни технологии от военно-индустриалния комплекс след това преминават в гражданските сфери.

Интерес могат да представляват компании, свързани с генетични изследвания.

И това не е само разработването на лекарства, но и всякакви научни проекти. Разбира се, говорим и за технологии, свързани с невронауката. Хората се опитват да разберат как работи мозъкът и какво може да се направи с него като част от решаването на основния проблем за удължаване на активния живот. Ясно е, че и в тази област, по един или друг начин, е възможно да се появят стартиращи компании, които ще се окажат обещаващи.

Фондът Berkshire Hathaway също инвестира в индустриални корпорации, но крие кандидати за покупка чрез поверителни сделки, съобщи CNBC. Според източници на телевизионния канал, инвестициите на фирмата на Бъфет в индустриални акции са нараснали до почти 5 милиарда долара за две тримесечия. Медиите посочват американската военно-индустриална компания Lockheed Martin като един от възможните участници в сделките.

(по материали от чуждестранния печат)