На първото си редовно заседание кабинетът сменя областните управители и правилника си

На първото си редовно заседание Министерският съвет ще смени областните управители, които принципно се явяват представители на изпълнителната власт по места. Това става ясно от една от точките в предварително обявения дневен ред.

Кабинетът на Румен Радев ще промени и устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да отрази актуалната структура на правителството с четиримата вицепремиери и с 18 министри.

Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с представителите на бизнеса и синдикатите.

Една от точките в дневния ред, внесени от премиера Радев, предвижда предсрочно освобождаване на заместник-председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов предлага на президента Илияна Йотова да издаде укази за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав и за назначаване на военнослужещ за временно изпълняващ задълженията на вакантна длъжност, изискваща висше офицерско звание.