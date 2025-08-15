РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Икономическа полиция закопча мним кинезитерапевт в Пловдив

кинезитерапевт

В Пловдив задържаха за 24 часа мним кинезитерапевт. Той бил арестуван на местопрестъплението – докато извършвал поредна процедура в наето от него помещение в града под тепетата. По случая е образувано досъдебно производство.

В началото на седмицата в отдел „Икономическа полиция“ постъпил сигнал от Регионална здравна инспекция, че на територията на Пловдив, а и в други по-големи градове, се осъществява нелегална терапевтична практика на пациенти. При предприетите оперативни действия е установен извършителят – 56-годишен мъж, с постоянна адресна регистрация във Варна.

Изяснено е, че той не притежава нито медицинско образование, нито квалификация, необходима за упражняване на подобна професия или занаят. Въпреки това, под фалшива самоличност във „Фейсбук“ той се представял за кинезитерапевт и изпълнявал различни терапии, гастролирайки из страната.

Освен рехабилитационни методи, той прилагал и други алтернативни техники за лечение и възстановяване на хора, някои от които с претърпени тежки заболявания, травми или операции, уточняват от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Пловдив.

