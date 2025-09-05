Разградски сводник ще лежи в затвора за 4 години

Разградски сводник получи ефективно наказание – присъда от 4 години лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение. Мъжът с инициали С. С., на 43 години, е осъден за свеждане към проституция на повече от едно лице и системно предоставяне на помещения за извършване на развратни действия с користна цел.

Мъжът се е признал за виновен и заради това съставът на Разградския районен съд е редуцирал наказанието с две години. Освен това С. С. трябва да заплати глоба в размер на 10 000 лева, като това не е първото му осъждане за подобен вид престъпления.

Заедно с него бе осъдена и 69-годишната му майка, призната за виновна по обвинение за предоставяне на помещения за извършване на развратни действия с користна цел, в продължителен период от време. Тя е получила наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, изтърпяването на което бе отложено с 3 години изпитателен срок. Тя също ще трябва да заплати глоба в размер на 10 000 лева.

Какъв е случаят?

С. С. е задържан на 16 юли 2024 г. при разследване на престъпна схема за трафик на млади жени и склоняването им по различни начини да предоставят сексуални услуги срещу заплащане. Периодът, в който 43-годишният мъж и майка му развивали своята незаконна дейност, обхваща времето от 2020 г. до датата на задържането на мъжа. Те отдавали три имота в Разград, основно на лица, занимаващи се с проституция, за което получавали пари.

Към настоящия момент са установени четиринадесет лица, станали обект на тази нечистоплътна дейност.

Мъжът избирал жени, изпаднали в затруднено финансово положение. Първоначално ги заблуждавал, че има чувства към тях и иска да се грижи за тях. Когато усетел, че жертвите вече са емоционално ангажирани, започвал да отправя към тях предложенията си за „работа“, като им гарантирал, че той ще отговаря за тяхната безопасност. Тази си дейност той развивал както на територията на Разград, така и в други градове от Североизточна България.

Присъдата подлежи на въззивна проверка пред Окръжния съд в Разград в 15-дневен срок.