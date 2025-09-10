Кредитният портфейл на групата „ПроКредит“ е със значителен ръст от 504 млн. евро

През първите шест месеца на 2025 г. ориентираната към въздействие германска банкова група „ПроКредит“, която извършва дейност основно в Югоизточна и Източна Европа, постигна значителен напредък по отношение на стратегията си за растеж и трансформация. Печалбата на групата за първото полугодие е 47 млн. евро, отбелязват от „ПроКредит“. Година по-рано тя беше 57.6 млн. евро.

През първото полугодие кредитният портфейл на групата отбеляза значителен ръст от 504 млн. евро или 7.2% (коригиран с ефектите от валутните курсове) във всички клиентски сегменти, като той е особено значителен в някои от по-малките банки на групата. Над 70% от общия ръст се дължи на експозиции с по-малък размер, насочени към микро- и малки предприятия, както и към частни клиенти, в съответствие със стратегията на групата за трансформация на балансовите активи.

Депозитната база на групата отбеляза ръст от 120 млн. евро,

или 1.5% (коригиран с ефектите от валутните курсове), дължащ се основно на частни клиенти. Като цяло депозитите отбелязаха лек спад от 72 млн. евро, или 0.9% (първото полугодие на 2024 г.: 295 млн. евро, или 4.1%), дължащ се основно на сезонността и ефектите от валутните курсове.

„В стратегически важните сегменти с по-малък обем нашият кредитен портфейл нарасна с изключителните 30% от края на 2023 г. насам, което свидетелства за напредъка на групата. Освен това увеличението на разходите вследствие на стратегическите ни инвестиции, които имат за цел да се положи устойчива основа за постигане на средносрочната ни цел за обем на кредитите от над 10 млрд. евро, до голяма степен беше абсорбирано в съответствие с очакванията ни за тази година“, коментира Хуберт Шпехтенхаузер, председател на Управителния съвет на „ПроКредит Холдинг“ АГ.

Нетните приходи от лихви са намалели с 9.2 млн. евро

в сравнение със същия период на миналата година до 171.3 млн. евро (първото полугодие на 2024 г.: 180.6 млн. евро), тъй като благоприятните влияния върху обема са значително неутрализирани от негативните влияния върху ценообразуването вследствие на по-ниските лихвени проценти.

Нетните приходи от такси и комисиони продължиха да се развиват положително през периода и отбелязаха ръст от 2.7 млн. евро до ниво от 47 млн. евро (първото полугодие на 2024 г: 44.3 млн. евро) главно благодарение на силното положително развитие на приходите от трансакции и валутна търговия.

Разходите за персонал и административните разходи са нараснали с 10.4 млн. евро

или 7.4% главно вследствие на миналогодишните стратегически инвестиции. Те са допринесли за увеличение на броя на персонала със 738 души и в разширяване на мрежата от клонове и пунктове за обслужване на групата с 47 през 2024 година.

Делът на необслужваните кредити е останал стабилен на ниското ниво от 2.1% (четвърто тримесечие на 2024 г.: 2.3%).

Добро развитие на регионално равнище в Югоизточна и Източна Европа

Групата отбеляза положително развитие в основните си регионални сегменти – Югоизточна и Източна Европа. Като се изключи регионалният сегмент Южна Америка, групата постигна ръст на кредитите от 7.7% (коригиран с ефектите от валутните курсове)

Ръководството потвърждава прогнозата за 2025 г.

по отношение на ръста на кредитите, възвръщаемостта на собствения капитал и коефициента на базовия собствен капитал от първи ред. Очаква се съотношението между разходите и приходите да бъде около 70 процента.