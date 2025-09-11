РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Българският модел – последни по дълголетие, челници по здраве

продължителност добро здраве живот

Нищо ново – България е с най-ниска продължителност на живота в Европейския съюз по данни на Евростат за миналата година. При средно равнище за Европейски съюз 81,7е години, тук го докарваме до 75,9 години, като предпоследни са румънците със 76,6 години среден живот. В повечето страни продължителността на живота е по-висока от средната за ЕС и се повишава спрямо миналата година.

Добрата новина е, че България е напред в класацията за преживяемост в сравнително добро здравословно състояние, като заема сборно третото място – второ при жените и пето при мъжете. Ще рече – живеем малко, но в добро здраве, реванширайки се на челниците по дълголетие.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени