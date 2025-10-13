Над 100 български фирми показаха своя потенциал на ЕКСПО 20205 в Осака

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа реализира успешно участието на България на Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, Япония. В продължение на 6 месеца страната ни беше представена като иновативен технологичен хъб с широк инвестиционен потенциал.

Над 320 хиляди души от цял свят посетиха българския павилион на световното изложение, което се проведе от 13 април до 13 октомври.

55 години след ЕКСПО 1970 в Осака, българският павилион отново беше удостоен с честта да посрещне императорското семейство на Япония. Нейно императорско височество принцеса Такамадо посети павилиона и се снима с талисмана “Лакто-чан” още преди той да получи световното признание.

Над 100 родни компании имаха възможността да разгърнат своя потенциал

и да изградят бизнес сътрудничества с международни компании по време на тематичните седмици на изложението и на съпътстващи събития, организирани от агенцията за малки и средни предприятия. В националния павилион бяха проведени бизнес форуми, нетуъркинг събития, b2b срещи, които предоставиха възможност на българския бизнес за стратегически партньорства и потенциала на фирмите за нови пазари.

Проведоха се четири търговски мисии

с участието на компании от секторите на информационни и комуникационни технологии, биотехнологии, изкуствен интелект, иновативно здравеопазване, хранително-вкусова промишленост, архитектура, образователни технологии, креативна и творческа индустрия, текстил и облекло и други.

Предоставена беше възможност и на български студенти, изучаващи японистика, да посрещат многобройните посетители на българския павилион.

По забележителен начин посетителите на ЕКСПО 2025 се докоснаха до българската музика и изкуство с внушителен гала концерт на 18 май – Денят на България на ЕСКПО 2025.

Основен акцент в българския павилион беше аудиовизуално 360-градусово преживяване,

където всеки посетител с помощта на изкуствен интелект оставяше своето послание за бъдещето. Павилионът беше разположен в най-престижната зона и на ключова локация – до един от основните входове, между тези на Нидерландия и Сингапур. За изграждането му бяха използвани екологични материали.

Следващото Световно изложение ЕКСПО ще се проведе през 2030 година в Саудитска Арабия.