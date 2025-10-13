Над 9 млрд. долара ще са приходите от инвестиционни банкови услуги на акулите от Уолстрийт

Приходите от инвестиционни банкови услуги на най-големите банки на Уолстрийт се очаква да надхвърлят 9 млрд. щ. долара през третото тримесечие за първи път от 2021-а насам след първите признаци на разцвет на сделките при администрацията на президента Доналд Тръмп. Анализатори очакват тримесечният резултат консултантска дейност и гарантиране на акции и дълг в „Джей Пи Морган Чейз“, „Банк ъф Америка“, „Ситигруп“, „Голдман Сакс“ и „Морган Стенли“ да достигнат общо 9.1 милиарда долара, по оценки, събрани от агенция „Блумбърг“. Това би означавало увеличение с 13% в сравнение със същия период на 2024-а и 50% над най-ниските нива от 2023 г., въпреки че все още остава доста под реализираните от банките 13.4 милиарда долара през последното тримесечие на бума през 2021 година.

Предвижданията за третото тримесечие отразява нарастващия оптимизъм на Уолстрийт, че скокът в новите корпоративни придобивания, покупките на кредит и борсовите регистрации, прогнозиран след завръщането на Тръмп в Белия дом, може би вече е налице. Таксите за инвестиционни банкови услуги спаднаха откакто Федералният резерв започна да повишава лихвените проценти в началото на 2022 г., а рестриктивните антитръстови политики на администрацията на предишния американски президент Джо Байдън оказаха смразяващ ефект върху сливанията.

Въпреки че банкерите очакваха втория президентски мандат на Тръмп да отприщи бум, несигурността около търговската политика и дълбоките съкращения в правителството забавиха сключването на сделки в началото на годината. Този ефект избледня през последните месеци, което подкрепи оптимизма, че възходът в инвестиционното банкиране може най-накрая да се осъществи. Защото администрацията на Тръмп изглежда по-склонна да одобрява сделки и да позволява по-голяма консолидация на сектора.

Джейсън Голдбърг – банков анализатор в „Барклис“, заяви, че стимулиращата растежа среда и по-лекият регулаторен контрол повишават настроенията. И добави, че „това, което се случва с изкуствения интелект, независимо дали е необходимост от инвестиране или адаптиране, със сигурност също допринася.“ Наскоро обявеното изкупуване на Electronic Arts със заемни средства за 55 милиарда долара е емблематично за засилването на активността, въпреки че банките, които работиха по сделката – „Джей Пи Морган“ и „JPMorgan и „Голдман Сакс“ – няма да съберат по-голямата част от таксите си, докато транзакцията в крайна сметка не бъде финализирана.

Търговските подразделения на банките компенсираха свиването на консултантската дейност по време на спада. След периода на слаба възвръщаемост през второто десетилетие на нашия век, търговските звена генерираха постоянно по-високи приходи през последвалите пет години на повишени пазарни колебания. Анализаторите очакваха колебанията и приходите от търговия да се успокоят и прогнозираха, че търговията с акции и книжа с фиксиран доход в петте банки през третото тримесечие ще бъде с около 8% по-висока от същия период на 2024-а, достигайки близо 31 милиарда долара.

Размерът на тримесечната чиста печалба на шестте най-големи по размер на активите американски кредитори, които включват петте инвестиционни банки и Wells Fargo, ще стане ясен след като „Джей Пи Морган“, „Голдман Сакс“, „Ситигруп“ и „Уелс Фарго“ обявят тримесечните си финансови резултати на 14 октомври, следвани от „Морган Стенли“ и „Банк ъф Америка“ на 15 октомври. сряда.

„Банките се превърнаха просто в средство, чрез което инвеститорите могат да изразят мнението си за макроикономическото състояние или лихвените проценти“, посочва Скот Зийфърс – старши анализатор в „Пайпър Сандлър“. „И двата показателя изглеждат в доста добра форма, така че следователно откривателите са се насочили към групата.“

Банките демонстрираха относително спокойствие за здравето на американските кредитополучатели, въпреки повишените лихвени проценти. Четирите най-големи кредитори от Уолстрийт – „Джей Пи Морган“, „Банк ъф Америка“, „Уелс Фарго“ и „Ситигруп“ – се очаква да заделят общо около 8 милиарда долара за потенциални загуби от необслужвани заеми – приблизително без промяна спрямо предишната година. Анализаторите обаче допълват, че резултатите ще бъдат проверявани внимателно за признаци на слабост в американските домакинства.

„Потребителите със сигурност ще бъдат в светлината на прожекторите, доколкото са налице много противоречиви тенденции в броя на консуматорите“, каза Джерард Касиди, анализатор на банковите изследвания в RBC Capital Markets.

Неотдавнашният колапс на високорисковия автомобилен кредитор Tricolor, който трябва да отговаря на обвинения в измама, също повдигна опасения за финансовото здраве на американците с по-ниски доходи.

„Ще се обръща малко по-голямо внимание или акцент върху кредитното качество, предвид последните новини от компании като Tricolor и First Brands“, отбеляза старши анализаторът на Baird Дейвид Джордж.