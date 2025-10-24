Археологическите проучвания се финансират на конкурсен принцип с малко пари, призна министър Бачев

По време на редовния петъчен парламентарен контрол министърът на културата Мариан Бачев трябваше да отговаря на два въпроса, свързани с липса на финансиране за археологически проучвания в резерватите „Кабиле“ и „Велики Преслав“.

Първият въпрос му бе поставен от депутата Никола Димитров от „Възраждане“, който по-конкретно се интересуваше защо не са финансирани проектите на Регионалния исторически музей – Ямбол за археологически разкопки на територията на Националния археологически резерват „Кабиле“.

От отговора на министъра стана ясно, че през 2025 г. музеят е кандидатствал с два проекта по програмата на ведомството му „Опазване на недвижимото културно наследство“, а по-конкретно сък „Сектор XII – археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле“ и със „Сектор X – археологически резерват Тракийски и античен град Кабиле“. Те обаче не са получили нужния брой минимум точки – 52.0000 за финална оценка.

Министър Бачев увери депутата, че все пак в „Кабиле“ ще има проучвания, тъй като сред одобрените за финансиране проекти през 2025 г. е предложение на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Неговият проект „Тракийски и античен град Кабиле“ ще получи финансиране в размер на 89 914 лева.

Министър Бачев обясни на депутата от „Възраждане“, че всяка календарна година се обявява сесия за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация на интернет страницата на министерството. Оценяването и класирането на проекти се извършва от междуведомствена комисия, в чийто състав влизат представители на научни, културни и университетски институции.

Той добави и че през годините министерството е подкрепяло финансово и проекти на Регионалния исторически музей – Ямбол. Тъй като депутатът от „Възраждане“ възнегодува, че парите по програмата не са достатъчно, министър Бачев се оправда, че ресурсът на ведомството му е ограничен, тъй като в началото на 2025 г. е трябвало да покрива стари харчове от септември до декември 2024 година.

„Изплатени са договори за 2024 г., но в рамките на бюджет 2025, т.е. около 7 милиона лв. не достигат„, призна министър Бачев, но добави, че в следващия бюджет ще се постараят.

По отношение на финансирането на проекти за резервата „Велики Преслав“ – въпрос, поставен от депутата от „Възраждане“ Веселин Вешев, от отговора на министър Бачев стана ясно, че там е имало голяма конкуренция. На конкурсната сесия, обявена през 2025 г., са били подадени пет проекта.

Първият проект е подаден от Археологически музей „Велики Преслав“. Той е озаглавен „Архитектурен комплекс в югозападната част на Дворцовия център във Велики Преслав. Производствено-занаятчийски квартал (II половина на XI – XIV в.)“. Той обаче е получил финална оценка 49.2353, което е под долната граница от 52.0000 точки.

Други три проекта са получили над минималния брой точки, но тъй като в конкурсната сесия имало твърде много заявки с добри резултати, те са останали сред така наречените резерви. Има класирани 18 проекта, но средствата по бюджета на програмата позволяват да се финансират само четири, призна министър Бачев. Той обаче уточни, че ако се намери допълнително финансиране, те също ще бъдат подкрепени.

По конкретно за резервата „Велики Преслав“ става въпрос за проекта на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методи“ – „Манастир на чъргубиля Мостич, м. Селище, Външен град, Преслав“, получил финална оценка от 54.4706 точки, и за два проекта на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Единият е „Дворцова сграда (№ IV) във владетелския комплекс на Велики Преслав“, получил финална оценка 55.7647 точки, а другият – „Дворцов център – сектор Север“ в НИАР Велики Преслав, оценен с 55.8824 точки.

Петият проект, също подаден от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, е озаглавен „НИАР „Велики Преслав“ – Сектор „Изток“ във Вътрешния град“. Той обаче е оценен само с 44.8235 точки и не минава долната граница от 52.0000 точки, обясни министър Бачев.

В края на отговора си той призна, че парите за теренни археологически проучвания и теренна консервация през 2025 г. възлизат на 1 113 442 лв., а постъпилите проекти по обявената сесия са били на обща стойност 7 900 791.67 лева.

Попитан с колко ще се увеличи бюджетът за разкопки през 2026 г., министър Бачев не се ангажира с конкретен отговор, но обясни на питащия го депутат Веселин Вешев, че тече подготвянето му и в скоро време ще се разберат детайли за всяка програма.