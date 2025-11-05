Илияна Йотова е поставила пред посланика на Молдова въпроса за реформите, засягащи Тараклия

Развитието на населения предимно с българи Тараклийски район са обсъдили на „Дондуков“ 2 вицепрезидентът Илияна Йотова и посланикът на Молдова у нас.

Йотова е поставила въпроса за предстоящата административно-териториална реформа в Молдова, която поставя пред риск компактността на Тараклийския район.

На срещата е било е изтъкнато значението на новооткрития в Тараклия филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“, наследник на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“.

Това дава нови възможности за обучение. Над 260 са новоприетите студенти през настоящата година. Според Илияна Йотова новооткритият филиал ще допринесе за съживяване на Тараклийския район, в който над 70% от населението е с български произход, а историята на общността ни там е на над 200 години.

Вицепрезидентът е поставила пред посланик Емил Жакота въпроса за предстоящата административно-териториална реформа в Молдова, която поставя пред риск компактността на Тараклийския район.

Йотова е изразила притеснения от сигнали от молдовските власти, че реформата ще бъде ускорена.

Преди две години при срещите си в Молдова Йотова получи уверенията на властите там, че целостта на Тараклийския район ще бъде запазена, за да се съхранят българската идентичност, език и култура.

Тема на разговора на „Дондуков“ 2 е бил и напредъкът на Кишинев по пътя към европейско членство.

Вицепрезидентът е подчертала, че една от най-големите европейски ценности е защитата на човешките права, част от които са правата на етническите общности.