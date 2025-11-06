Денят по диагонал – 6 ноември 2025 г.

Публичните болници трябва да гарантират свободен достъп и нулево заплащане, смята Васил Пандов

У нас вече няма здравно заведение, което не иска доплащане, дори когато Здравната каса покрива разходите. Става въпрос за безконтролно вземане на пари от пациентите. Има скандални случаи дори с деца. Управляващите отхвърлят всички предложения за контрол.

Нахлуването в Украйна силно стесни стратегическото поле на Русия, като я отчужди от Запада и бетонира зависимостта й от Китай и от Глобалния Юг. Но то също така нанесе убийствен удар на зараждащата се гранд стратегия на администрацията на Джо Байдън.

Лидерът на „ДПС–Ново начало“ Делян Пеевски заяви пред журналисти в парламента, че по време на т.нар. сглобка представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ са му предлагали политически съюз срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. По негови думи, Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов са се опитали да го убедят да се включи в план за „пенсиониране“ на Борисов с мотив, че така може да бъде „прехванат“ неговият електорат.

Проектобюджетът за 2026 година и отражението му върху бизнеса са били основна тема на среща между представители на правителството и работодателските организации. Това съобщи във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Помните ли какво ни обещават от години нашите политици преди избори? Намалени данъци, увеличени заплати и пенсии, рай на земята, съкращаване на раздутата администрация, реформиране на неефективните служби… И, както знаем, след изборите обикновено идва едно голямо „ами то не е толкова просто“ и „искаме, ама пари няма“. Оказва се, че и в Америка не е много по-различно. Новият кмет на Ню Йорк 34-годишната звезда на американската левица Зохран Мамдани се оказа повече от роден за балканската политическа сцена. И той обещава на кило, щедро и с ентусиазъм, който може да засрами дори най-креативните български популисти.

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и повторно прие промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които въвеждат специален режим за продажба на активи на „Лукойл“ в България. 125 депутати гласуваха „за“, 74 бяха „против“.