Сигналите за напукани сгради около строежа на разширението на метрото се увеличават

Сигналите за напукани сгради около строежа на разширението на софийското метро стават все повече. След като преди два месеца бяха евакуирани жителите на блок 2 в кв. „Хаджи Димитър“, а по-късно се появиха пукнатини и в 93-то училище в кв. „Гео Милев“, сега за подобен проблем съобщават и обитателите на близкия блок 21. Те твърдят, че по стените на жилищата им са се появили големи пукнатини след започването на строителните дейности.

От „Метрополитен“ отричат строителството на метрото да е причината за щетите. Те посочват, че метростанцията се изгражда по т.нар. Милански метод със стабилизиращи шлицови стени, а преди започването на работата са били поставени геодезически марки за наблюдение на всички сгради в района, включително и на блок 21.

Столичната община обеща да укрепи блок 2, чиито жители бяха спешно евакуирани и временно настанени в квартири. По план укрепването трябва да приключи в рамките на две години.

Общината осигурява и месечна помощ за наем — около 1100 лева за двучленно домакинство, като сумата се променя според броя на членовете. Жителите обаче твърдят, че това покрива само част от разходите и че не всички вече са получили помощта си.

Областната администрация на София-град е предоставила четири държавни жилища на семейства, които не са успели сами да си намерят нов дом.