РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Сигналите за напукани сгради около строежа на разширението на метрото се увеличават

Сигналите за напукани сгради около строежа на разширението на метрото се увеличават

Сигналите за напукани сгради около строежа на разширението на софийското метро стават все повече. След като преди два месеца бяха евакуирани жителите на блок 2 в кв. „Хаджи Димитър“, а по-късно се появиха пукнатини и в 93-то училище в кв. „Гео Милев“, сега за подобен проблем съобщават и обитателите на близкия блок 21. Те твърдят, че по стените на жилищата им са се появили големи пукнатини след започването на строителните дейности.

От „Метрополитен“ отричат строителството на метрото да е причината за щетите. Те посочват, че метростанцията се изгражда по т.нар. Милански метод със стабилизиращи шлицови стени, а преди започването на работата са били поставени геодезически марки за наблюдение на всички сгради в района, включително и на блок 21.

Столичната община обеща да укрепи блок 2, чиито жители бяха спешно евакуирани и временно настанени в квартири. По план укрепването трябва да приключи в рамките на две години.

Общината осигурява и месечна помощ за наем — около 1100 лева за двучленно домакинство, като сумата се променя според броя на членовете. Жителите обаче твърдят, че това покрива само част от разходите и че не всички вече са получили помощта си.

Областната администрация на София-град е предоставила четири държавни жилища на семейства, които не са успели сами да си намерят нов дом.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени