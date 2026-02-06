Задържането на работещите възрастни е ключово за преодоляване на демографския срив

Българската търговско-промишлена палата участва в международен консорциум, който работи по проект IntegrAge, реализиран по Програмата за сътрудничество на страните от „Дунавския регион“, съобщиха от работодателската организация. Проектът, който започна в края на 2023 г., се изпълнява в партньорство между 15 организации от 10 страни ( Австрия, България, Германия, Босна и Херцеговина, Словения, Словакия, Сърбия, Унгария, Хърватия и Чехия ).

Направените проучвания по проекта показват, че във връзка с демографските промени в ЕС, задържането на работещите възрастни на трудовия пазар е от ключово значение за преодоляване на демографския срив и би имало положителен ефект върху икономическото развитие на страните от Европейския регион.

Проект IntegrAge има за цел да подкрепи компаниите в прилагането на политики и мерки, които

насърчават възрастните работници да останат по-дълго на „пазара на труда“,

а изпълнителната власт да приеме промени в законодателството, което да мотивира работодателите в прилагането на „дружелюбни политики“, които да превърнат този процес в практика.

В процеса на изпълнение на проекта БТПП участва в разработването на

стратегия за задържането на по-възрастните работници на пазара на труда;

план за действие с конкретни действия и дейности и идентифициране на добри практики, прилагани от европейски фирми. Предвижда се награждаване на 18 компании от Дунавския регион със „Знак за качество“, включващи и 2 български компании, както и изработване на видеофилм за българска компания, прилагаща иновационни практики за привличане и задържане на по-възрастни работници на пазара на труда. Предвижда се и създаване на обучителна платформа за МСП, бизнес организации, обучителни центрове и други заинтересовани лица за запознаване с действащи европейски практики и политики за стимулиране на процеса, както и обучителни материали, свързани с „трансфер на знанията“ между поколенията за по-бързо адаптиране на възрастните към новите технологии и запазване на натрупания опит в компаниите, който има съществен принос за устойчивото развитие на бизнеса.

За по-широкото представяне на всички резултатите, разработени по проект IntegrAGE, партньорите по проекта, включително БТПП, ще организират информационна кампания, включваща серия от хибридни семинари. Целта е да запознаят заинтересованите страни с добрите практики и петте обучителни модула, да се предизвика дискусия и оценка на резултатите, както и препоръки за по-нататъшното подобряване на условията на пазара на труда.