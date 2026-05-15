България продължава на големия финал на „Евровизия“ в събота. Нашата представителка Дара с Bangaranga бе обявена като първия продължаващ в конкурса.

Заедно с нея продължават още деветима изпълнители, които тази вечер представиха своите песни – те са представители на Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Кипър, Албания, Дания, Малта, Чехия.

Зрителите на конкурса, чийто домакин тази година е Австрия, видяха и чуха песните на Великобритания и Франция, които са сред традиционните големи в състезанието, които си имат запазено място за финала. В събота продължава и представителят на домакините. За тази възможност не успяха да се преборят Армения, Швейцария, Азербайджан, Люксембург и Латвия.