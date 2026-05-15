Трима министри ще отговарят за първи път на въпроси на депутати в 52-рото Народно събрание

В програмата си за днес депутатите са заложили да разгледат на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Петър Витанов и група народни представители от „Прогресивна България“. Основната цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в няколко нормативни акта, свързани с новата структура на изпълнителната власт.

С тях ще бъде създаден и Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който ще се състои от председател – заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията и от членове – министъра на иновациите и дигиталната трансформация, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите, министъра на труда и социалната политика, министъра на външните работи, министъра на транспорта и съобщенията и министъра на енергетиката.

След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос на депутат от „Възраждане“, свързан със случая с побоя в габровския квартал „Митко Палаузов“.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси на депутат от „Демократична България“ за модернизацията на пътя Видин – Ботевград, както и за ремонти на републикански пътища във Видинска област.

Депутати от „Възраждане“ също ще отправят свои питания до регионалния министър, като едно от тях е свързано с очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолян.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова също ще отговаря на въпроси на депутати от „Възраждане“. Единият от тях е за дейността на предприятието „Кроношпан България“ във Велико Търново, а вторият – за проект за изграждане на фотоволтаична централа в защитената зона „Пъстрина“ край Монтана.