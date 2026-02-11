Костадин Костадинов определи ветото върху промените в Изборния кодекс като национално предателство

В кулоарите на парламента лидерът на “Възржадане” Костадин Костадинов определи наложеното вето от президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, като “национално предателство” и “държавна измяна”. Измененията в Кодекса, по предложение на “Възраждане”, ограничават до 20 избирателните секции в държави извън Европейския съюз. Изключение правят секциите в консулствата и в дипломатическите представителства, които не влизат в определената бройка.

Костадинов отбеляза, че законопроектът на „Възраждане“ се приема с одобрение от голяма част от българските граждани. По негови думи, на обществото му е писнало хора, живеещи извън България и скъсали връзките си с нея, да определят развоя на изборите.

Припомняме, че инициативата на “Възраждане” срещна критика от страна на ПП-ДБ, АПС, МЕЧ, “Величие” и “ДПС-Ново начало”. Стигна се дори до куриозната ситуация, при която Асен Василев от ПП-ДБ изброява над час една по една всички секции, които депутатите от „Възраждане“ ще закрият с предлаганото изменение.

Относно решението на президента подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров да е служебен премиер, той коментира, че това е избор на Румен Радев, който е „флиртувал с две политически групи – АПС и ПП-ДБ“.

Попитан дали Бойко Рашков е подходящ за вътрешен министър, лидерът на политическата сила отговори, че той е логичен избор, след като Андрей Гюров ще бъде министър-председател.